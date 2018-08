Compartieron el gabinete bonaerense que comandó Daniel Scioli y estaban llamados a integrar su equipo si el FPV hubiese logrado imponerse a Cambiemos en 2015 ,pero no sucedió. Silvana Batakis, ex titular de Economía provincial y Oscar Cuartango que ocupó la cartera laboral de ese gabinete, construyen hoy por caminos propios sus expectativas electorales para 2019, sin menester de analizar con preocupación la crisis económica que atraviesa el país. La ex ministra desarrolla por estas jornadas una intensa agenda política no solo en territorio bonaerense y está llamada -según su entorno- a tener protagonismo en la definición de candidatos para el año próximo. Cuartango admitió que lograr una banca de diputado sería coronar una extensa trayectoria política. "Es apresurado hablar de candidaturas, sí considero que puedo aportar experiencia y para quienes dedicamos gran parte de nuestra actividad a la cuestión pública llegar a ser parte de nuestro Congreso es un honor", reseñó. Ambos interactúan desde hace tiempo con sectores del empresariado nacional y organizaciones sindicales aportando su visión coyuntural y a mediano plazo.

Batakis para ejemplificar la tónica anti estatal de Cambiemos reseñó que la "demonización" de los sindicatos docentes bonaerenses resume el perfil de la alianza gobernante. "Nuestra puja con ellos fue respecto a números y porcentajes de mejora salarial, respecto al valor de la escuela pública estábamos de acuerdo", recordó. Con relación a la crisis económica expresó que a esta altura habrá pedido de perdón (waver) al FMI por no llegar a cumplir las metas inflacionarias lo que determinará "que empeoren las condiciones "que se irán agravando" en perjuicio de los argentinos.

Cuartango resaltó por su parte que aún con el estado de cuestiones de modelo "no puede constituirse como variable de ajuste al trabajo y sus protagonistas", ya que tal dinámica se concreta en perjuicio de una inmensa cantidad de familias argentinas. "El esquema que se decidió y aplican van en sentido contrario a cualquier consideración social toda vez que se deja la suerte del empleo librada a los avatares del mercado", reseñó el titular de Trabajo de la Provincia.