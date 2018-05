El ex presidente Eduardo Duhalde describió hoy al peronismo como “un hormiguero pateado” que no es “una alternativa seria”, y subrayó que el principal problema del partido “es la provincia de Buenos Aires”, distrito que, según anunció, comenzará a recorrer desde la semana próxima.

"Está muy desparramado, es un hormiguero pateado y el epicentro del problema es la provincia de Buenos Aires. En otras provincias está más organizado; la provincia de Buenos Aires está totalmente desorganizada, razón por la cual voy a empezar la semana que viene a recorrerla”, respondió Duhalde al ser consultado sobre la situación actual del PJ, en una entrevista con la FM Radio Con Vos.

Allí, dijo que “el verdadero problema es la provincia de Buenos Aires” y anticipó que, por ese motivo, comenzará a “trabajar” en ese distrito.

El PJ bonaerense es presidido por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, secundado por Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría.

Si bien insistió con su diagnóstico complejo de la situación del PJ (actualmente intervenido a nivel nacional), Duhalde confió en que podrá generar candidatos, aunque no en lo inmediato.

"La gente está buscando alternativas, que no hay pero puede haberlas. El justicialismo tiene gente muy valiosa. Si no logramos una postura de dirigentes que ganen, por lo menos (tenemos que lograr) ser una alternativa seria, que es lo que los partidos deben plantearse. Hoy no somos una alternativa seria de nada”, aseveró.

En ese contexto, consideró que, “terminado el Mundial”, que se desarrollará entre el 14 de junio y el 15 de julio próximo, “van a aparecer tres o cuatro candidatos”.

El ex gobernador bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora dijo que “hay muchos candidatos mejores” que él, aunque no se sacó de juego por completo. “Si uno quiere armar, tiene que aparecer como una posibilidad”, señaló.

En tono jocoso, el ex mandatario contó que tiene a la venta el “Menemóvil”, vehículo con el que hizo campaña junto a Carlos Menem en 1989.

"He decidido venderlo, porque necesitamos plata para la campaña”, dijo el ex mandatario, quien afirmó que su valor está cotizado en “40 mil dólares”.