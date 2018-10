El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo hoy que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, no ayuda "en nada" al criticar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI).

"Considero que estas declaraciones no guardan la responsabilidad que tendría que tener un dirigente político que pretende tener cierta envergadura", consideró el jefe de la cartera económica.

Fue luego de que el ex candidato presidencial dijera, durante una conferencia que brindó en Washington, que el próximo Gobierno "va a tener que discutir el acuerdo con el Fondo nuevamente".

Dujovne resaltó que el préstamo "fue firmado por todo un país, no por Cambiemos", y aclaró que los dichos de Massa "no serán un obstáculo" para que la Argentina amplíe la asistencia financiera que recibe del organismo internacional.

En declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno al término de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri, el ministro aseguró que "en nada ayuda que un dirigente de la oposición haga estas declaraciones".

Luego de la polémica, el equipo económico del Frente Renovador emitió un comunicado en el que cuestionó las políticas del oficialismo y destacan que "la responsabilidad" del partido "es proteger a los argentinos, no querer quedar bien con los de afuera".

"Lo que no ayuda es haber desilusionado a millones de argentinos con promesas que no se cumplieron. Lo que no ayuda es la insensibilidad y la mentira", resaltó el FR.

El documento fue elaborado por los diputados Marco Lavagna y José Ignacio de Mendiguren, y los dirigentes Aldo Pignanelli y Matías Tombolini.

No es la primera vez que se cruzan Massa y el funcionario nacional: a comienzos de este mes hubo críticas del líder del Frente Renovador por la situación económica.

El tigrense había cuestionado a Dujovne al considerar que "a un laburante que no le alcanza la plata no se le puede pedir paciencia".

"El problema más serio de la Argentina que es la economía real: la caída del salario, el peso en las cuentas personales de los servicios, es la inflación de los precios", sostuvo el referente opositor.