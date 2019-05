El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, consideró que "por el bien de los argentinos" sería "muy bueno" para el país que, si gana las elecciones Cristina Kirchner, "siga con políticas similares a las del presidente Mauricio Macri.

Por su parte, el funcionario nacional advitió que "si el kirchnerismo en vez de seguir convergiendo al déficit fiscal decidiera ampliar el déficit; o si comenzara a congelar las tarifas de los transportes públicos; o si tuviéramos que importar energía, iríamos a una situación de un descalabro macroeconómico de magnitud".

Cuando le plantearon la posibilidad de que Cristina Kirchner se imponga en las elecciones, en el canal LN+, el ministro dijo: "Por el bien de los argentinos sería muy bueno que la Cristina que gane siga con políticas similares a las nuestras".

El integrante del Gabinete destacó que se trata de poder "seguir aprovechando el enorme paso que se ha dado al sanear las cuentas públicas, los precios y los marcos regulatorios". "Desearía que el Gobierno que siga, siga haciendo lo correcto", remarcó Dujovne.

Al ser consultado acerca de si ese hipotético Gobierno podría distribuir el ingreso, evaluó: "Creo que no, porque llevaría a una pérdida de confianza y entraríamos en una grave crisis macroeconómica". Además, el ministro de Hacienda reconoció que a pesar de que considera que la Argentina tomó el "camino correcto" cree que la ex presidenta no llevaría adelante el mismo rumbo económico en caso de imponerse en las elecciones.

Además, Dujovne habló de las conversaciones que mantuvo el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional: "No hemos hablado de una posible "hipótesis Cristina", aclaró. "Estamos convencidos de que vamos a ganas las elecciones, que los argentinos no van a querer dar marcha atrás con el proceso de cambio que se ha iniciado y que van a querer seguir adelante con las reformas", concluyó.