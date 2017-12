El Congreso inicia hoy el periodo de sesiones extraordinarias, en las que el oficialismo buscará aprobar el paquete de reformas económicas antes de fin de año junto con el Presupuesto 2018 y el pacto fiscal.

El proyecto de reforma previsional, que propone la modificación en el cálculo del reajuste de haberes y que ya cuenta con media sanción del Senado, comenzará a debatirse hoy mismo en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que volverá a comandar el macrista Luciano Laspina.

Hoy por la tarde, está previsto que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, despeje las dudas de los diputados sobre el proyecto que más resistencias y dudas genera entre los bloques opositores.

Cambiemos planea obtener dictamen de comisión esta misma semana y aprobar la ley en el recinto la próxima. Para lograrlo apuntará a los votos que le pueda proporcionar el bloque Argentina Federal, que comanda el diputado salteño Pablo Kosiner, el espacio peronista que responde a las voluntades de los gobernadores, a pesar de que allí existen varias divergencias.

Desde ese polo peronista no kirchnerista, por ahora, señalan que están "estudiando" la propuesta del Ejecutivo, aunque remarcan varios de sus legisladores se verán obligados a respaldarla después de que sus gobernadores firmaran el acuerdo fiscal con el poder central. "De no haberse firmado el pacto fiscal entre los gobernadores y el poder central, este proyecto no podría ser aprobado", se atajan.

Para sumar tensión al debate, en la últimas horas, la aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, expresó sus diferencias al proyecto. La chaqueña, primero había dicho que el texto aprobado en la Cámara alta era correcto, pero luego señaló algunas diferencias.

Para saldar diferencias internas, hoy por la mañana el ministro Dujvone y el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso se reunirán en Casa Rosada con sus principales espadas legislativas para lograr una postura común.

Voceros parlamentarios señalaron que el objetivo de este encuentro será "saldar cualquier diferencia y explicar todas las dudas para que esa iniciativa se vote sin realizar modificaciones a fin de evitar que vuelva al Senado". Para evitar que vuelva en revisión a la Cámara alta, donde ni el oficialismo ni la oposición quieren volver sobre el tema, desde Cambiemos advirtieron que, de acordarse modificaciones, están serían introducidas "a través de la reglamentación" que haga de la norma el Poder Ejecutivo.

Otro de los proyectos que forman parte de la agenda del debate en Diputados en extraordinarias serán el Pacto Fiscal entre la Nación y las provincias -que sólo no firmó San Luis- y la ley de Responsabilidad Fiscal, iniciativas que tienen la aprobación del Senado desde el 30 de noviembre pasado.

El diagrama organizado por el oficialismo en Diputados es abrir una sesión maratónica el 19 de diciembre, con el debate del proyecto de Presupuesto 2018 y la reforma tributaria. Para el miércoles 20 y jueves 21, si no se adelanta, junto a la reforma previsional se apunta a debatir el Pacto Fiscal y la nueva responsabilidad fiscal, por la que los gobernadores se comprometen a reducir el gasto público.