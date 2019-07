Informe: Gabriela Vulcano

Dirigentes de Juntos por el Cambio de todo el país comenzaron pasadas las 15.15 las deliberaciones sobre la estrategia de campaña de cara a las PASO del 11 de agosto, durante una megacumbre que cerrará el presidente Mauricio Macri junto a su compañero de fórmula, Miguel Pichetto, en Parque Norte, pero tal vez, la palabra más importante del evento sea la de Jaime Durán Barba, quien dio las pautas para ganar las elecciones.

La cumbre política comenzó con un saludo de cumpleaños al senador nacional por Misiones y presidente de PRO, Humberto Schiavone que le siguió con los discursos de Marcos Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y el consultor político Durán Barba.



"El enfoque de la campaña presidencial actual vuelve a lo que ha sido siempre nuestro principal tema", describió el ecuatoriano, antes de proponer que el candidato piense en la gente para tener una campaña eficiente. "Pensamos en los electores, ellos deciden. Y desde que se desató la revolución en las comunicaciones se han vuelto mucho más independientes. Los últimos años eso se ha acelerado. Los dirigentes tenemos que estar con la gente, ver desde sus ojos la campaña, y pensar en solucionar sus problemas. Ese es el tema central de la campaña. No es de izquierda ni de derecha, el gobernador que nos cae mal o bien. Es la gente", afirmó.

Al repasar el camino recorrido por el que fue hasta ahora el primer gobierno de Macri y la campaña que lo llevó al poder en 2015, aseguro que el gran logro fue haber "encontrado que la mayoría de los argentinos quería un cambio, y lo que ocurrió en el 2015 es que esa mayoría se expresó. ¿Qué cambio quieren esos argentinos? Están cansados de un pasado que rechazan, quieren un cambio que los lleve a una vida más plena. Y eso fue lo que representó Macri en 2015, Cambiemos. Nosotros ubicamos el futuro frente a un pasado que rechazan. Mauricio -continuó- ha conducido un gobierno buscando que el país se integre al mundo y no sea un país encerrado en sí mismo".

Al hablar sobre lo que se viene en materia electoral, destacó que "pocas elecciones vimos en el continente tan polarizadas. Desde hace rato la gente piensa que va a elegir entre Macri y Cristina, no piensa en una tercera alternativa, no la siente necesaria. Esa polarización paulatinamente se ha sido agudizando. Las últimas mediciones nos dicen que está mas fuerte todavía. Tenemos que ser muy conscientes de eso. Las PASO son extremadamente importantes, y no es imposible que en la primera vuelta se resuelva la elección. Alrededor de un 80% de argentinos ya optó por Cristina o por Mauricio. Este es un momento de apertura".

Al realizar su lectura sobre la situación de campaña a los candidatos a legisladores de todo el país, Durán Barba explicó que "el cristinismo ha agudizado sus puntos de vista autoritarios, proponen una nueva Constitución, acabar con la división de poderes. El país se está diviendo en dos por eso. Hay un sector que quiere ese cambio hacia atrás", advirtió.

Y apuntó el camino que deben tomar en campaña los dirigentes de Juntos por el Cambio: "El Gobierno de Mauricio ha puesto las bases. Esto no fue tan conocido por la gente por distintas razones. Estamos haciendo un enorme esfuerzo por que la gente vea el cambio que se produjo, asociado a la imagen de Mauricio".

En lo que seguramente podrá traer cierta polémica, el ecuatoriano, muchas veces señalado por impulsar campañas sucias, afirmó que "nunca hicimos campañas negativas" y rechazó que el gobierno haya utilizado trolls. "Trabajo con Marcos (Peña) hace 15 años, creemos que contratar trolls es ser tontos. No difundimos tampoco mentiras. Las mentiras no tienen sentido en la sociedad. Hay que decir la verdad. Dejar esa política antigua de carronear", afirmó.

Sobre el cierre de su discurso, volvió a hacer incapié en el tema de fondo de la campaña e indicó que en el equipo de campaña "estamos convencidos que los argentinos no quieren volver al pasado". Y terminó: "Creo que Mauricio y Miguel Ángel son los mejores candidatos para este momento. Hay otra candidatura que cuando sus principales candidatos salen y hablan pierden votos. Una candidatura que tienen que esconder a sus principales candidatos. Nosotros tenemos mucho orgullo de trabajar con Mauricio y Miguel Ángel. No tenemos nada ni nadie que esconder. Estamos orgullosos. Tenemos fe que vamos a ganar".

Como el consultor político, los funcionarios plantearon un panorama político y electoral, mostraron números de gestión y algunas encuestas.

Los presentes, lejos de permanecer como oyentes, fueron invitados a hacer preguntas a los protagonistas a través de papelitos que enviaban al estrado.