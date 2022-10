Duro discurso de Máximo Kirchner en Plaza de Mayo durante el acto por el Día de la Lealtad peronista

Con una masiva movilización que se concentró en Plaza de Mayo, las organizaciones sindicales, políticas y sociales alineadas o cercanas al kirchnerismo, conmemoraron hoy el 17 de Octubre, Día de la Lealtad peronista, ocasión en la que el diputado nacional Máximo Kirchner, en un discurso de fuerte contenido crítico, advirtió que los trabajadores "están esperando de una buena vez por todas, que dejen de traicionarlos", le apuntó a los referentes de la CGT, a los que sin nombrarlos, los acusó de "juntarse para pedir una banca" e instó a ofrecer de cara a 2023 "un proyecto de país que interprete al pueblo".

Pasado el mediodía, las diferentes columnas integradas por militantes pertenecientes a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Sindicato de choferes de Camiones, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) y el Sindicato Único de Fleteros (Siunfletra), así como de las diferentes vertientes del Frente de Todos, entre las que se destacaban, el PJ bonaerense, La Cámpora y Kolina, entre otras, se comenzaron a encolumnar por la Avenida de Mayo, para terminar confluyendo en la histórica plaza, ubicada frente a la Casa Rosada, lugar en el que pasadas las 16, hicieron uso de la palabra los diferentes oradores.

"Antes de comenzar, quiero acercarles el saludo y el abrazo de la compañera Cristina, que les manda a cada uno y a cada una de ustedes cuando le dije que nos veníamos a la Plaza", comenzó diciendo Máximo, quién recibió como respuesta de parte de la multitud, los cánticos que reclamaban por "Cristina Presidenta".

El líder de La Cámpora, señaló que desde el Gobierno de Cambiemos "destrozaron el Estado, rompieron lo que al pueblo le había costado mucho construir", tras lo cual, dijo que "muchas veces se dice que fue Néstor (Kirchner) el que canceló la deuda con el FMI, y lo real, es que cancelaron esa deuda" fueron "los 45 millones de argentinos y argentinas, que aún con necesidades, trabajaban, pagaban sus impuestos para sacar este país adelante".

En otro tramo, el diputado nacional recordó que los trabajadores y trabajadoras "que, durante la pandemia, dieron su vida" y aceptaron "ganar menos, son los que hoy están esperando, de una buena vez por todas, que dejen de traicionarlos", para luego asegurar que "son difíciles las peleas, y con conocimiento de causa, les puedo decir que entre el 25 de mayo del 2003 y el 10 de diciembre de 2015, todos los días era peldaño por peldaño para salir del infierno".

"Nos hubiera gustado hacer mucho más de lo hecho, pero en cada cosa que se hizo, siempre fue teniendo en cuenta que en el centro del Estado y las políticas públicas, debe estar el ser humano", para de esa manera, "poder desarrollar un país, los sueños, los anhelos que tiene nuestra sociedad ante esas demandas, que muchas veces uno escucha", como sucediera en estos días, "que las grandes cerealeras de la Argentina, lejos del ejemplo de los trabajadores", cuando tenían que ayudar al país, "hubo que hacerles un precio especial si no, no liquidaban los granos".

En esa dirección, le pidió a los trabajadores que "tengan el mismo grado de conciencia que tienen los dueños y las dueñas del país a la hora de defender sus intereses", advirtió que "el tema de la deuda externa no está solucionado", porque "la curva de vencimientos es un verdadero problema", por lo que habrá "que negociar de vuelta, habrá que hacer más roll over" y alertó que "si el Estado nacional no puede planificar, menos podrán planificar las familias argentinas, que no necesitan ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos".

Luego, y en un claro mensaje a la CGT, la que en el Estadio de Obras Sanitarias, lanzó este mediodía la Corriente político-sindical peronista, dijo que "los desafíos por delante no es ver quién tiene lugar en las listas de concejales, diputados, senadores, con la situación en la que está nuestro pueblo", y cuestionó el hecho de "juntarse para pedir una banca", para después, cuando la tienen, "el día que hay que votar fondos buitres en contra, no aparecen, ese es el problema".

"Nuestros trabajadores, los que ganan menos, aparte de las paritarias, aquellas que recuperaron durante el Gobierno de Néstor Kirchner, también necesitan una suma fija que los saque del ahogo al que están sometidas sus familias", dijo Máximo en otro claro mensaje, el que tuvo como destinatario al Presidente Alberto Fernández.

Finalmente, le dijo a la multitud, que no se puede dar "el lujo de la tristeza", "del no se puede" porque "tiene que haber esperanzas y esta plaza demuestra que vamos a poder salir adelante, ofrecer en el 2023 a la sociedad argentina, un proyecto de país que realmente la interprete, la contenga, la proteja, la promueva".

Porque aseguró, que del otro lado se avecinan tres flexibilizaciones, la laboral, la impositiva y la ambiental, que son "el punto nodal que el poder económico y financiero quiere sobre nuestro país, porque saben de la necesidad que tiene la banca y el Estado nacional para afrontar las deudas" contraídas por Macri.

Previo a la alocución del dirigente bonaerense, habló el titular de la CTA, Hugo Yasky, quién señaló que el "movimiento sindical tiene un mandato, luchar por las cosas que el Gobierno tiene que garantizar", como el "nivel adquisitivo", reclamó además "que hay que distribuir la riqueza", para lo cual, afirmó, "hay que construir poder político", "organización popular", la que aseguró que "no se construye en las oficinas y los palacios", sino "en la calle con la lucha" y "la voluntad de estar de pie".

En tanto que por su parte, Hugo "Cachorro" Godoy, titular de ATE, dijo que a las organizaciones presentes en el acto, las une "la voluntad de recuperar la mística, el valor y el coraje de aquel 17 de Octubre del '45, cuando nuestra clase trabajadora abrió el camino de una nueva Argentina, que los poderes reaccionarios, primero con golpes de estado, y luego con golpes de mercado, como el que tuvimos que atravesar hace pocos meses, nos quieren destruir".

Si bien estaba previsto que Pablo Moyano fuera uno de los principales oradores del acto que tuvo lugar en la Plaza de Mayo por el festejo por el Día de la Lealtad peronista, eso finalmente no sucedió, lo que generó sorpresas entre los presentes.

Sobre el escenario, también se encontraban presentes el Gobernado bonaerense, Axel Kicillof, el titular del gremio de Camioneros y Secretario Adjunto de la CGT, Pablo Moyano, el ministro de la Provincia de Buenos Aires, Andrés "el cuervo" Larroque, el Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otros.