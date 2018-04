El diputado kirchnerista Axel Kicillof mantuvo hoy un fuerte cruce con el presidente de ese cuerpo, Emilio Monzó, por las políticas energéticas del Gobierno.

El ex ministro de Economía acusó a la administración de Cambiemos de “decir mentiras” y de “llevar adelante una estafa electoral”, al señalar que en campaña “el presidente Mauricio Macri decía que no iba a haber un tarifazo”. Por su parte, Monzó pidió “no correr por izquierda” al oficialismo cuando en la gestión anterior el empresario Cristóbal López, al que no nombró directamente, “se llevó 8000 palos del bolsillo de la gente”.

Fue durante el tiempo de exposición que cada legislador tenía para exponer sus proyectos para limitar los aumentos en las facturas de los servicios públicos, que se debatió durante la sesión especial convocada por la oposición para este miércoles.

Una mentira más que se suma al cuento de las tarifas: hoy el oficialismo vino a bloquear que legislemos, vinieron a piquetear contra la gente #BastaDeTarifazos @DiputadosFPV_pj https://t.co/KzPU36l85d — Axel Kicillof (@Kicillofok) 25 de abril de 2018

“El que tenía acciones (de las compañías de energía) es siete veces más rico, cinco veces más rico y todos los demás muchísimos más pobres. Y resulta que los accionistas o los dueños de estas empresas son amigos, socios y familiares de Macri”, cuestionó Kicillof.

Para el legislador del Frente para la Victoria, “le están sacando a la gente y se la están dando a la runfla que forma parte de la alianza gobernante”.

“No vengan a discutir por izquierda acá si se castiga a uno u otro, cuando metieron debajo de la cama a uno de los empresarios que más estafó con la energía al Estado, mientras el que era ministro de Economía miraba para un costado”, respondió Monzó en referencia al dueño del Grupo Indalo.