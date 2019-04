El PJ Nacional, presidido por el diputado José Luis Gioja, anunció su adhesión al paro nacional convocado para mañana por el Frente Sindical para el Modelo Nacional contra las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri.

En un comunicado que lleva la firma del dirigente sanjuanino, el PJ advierte que “ante la actual situación política, económica y social, de una crisis profunda que no encuentra el fondo” se tona “imperioso que los más perjudicados por este modelo de destrucción de las fuentes de trabajo, de las economías regionales y del aparato productivo industrial, hagan escuchar sus reclamos ante el Gobierno Nacional”.

“Porque el Peronismo siempre ha estado, está y estará del lado de la defensa de los derechos de los trabajadores, es que apoyamos los reclamos de los Movimientos Obreros y de aquellas Organizaciones Sindicales que sienten la necesidad de hacer oír su voz” señala el documento.

Pero además, advierte entre otras cuestiones, que se vuelve necesario “que los que habitan en la Casa de Gobierno se enteren que afuera de ella el pueblo la está pasando mal; que al trabajador no le alcanza su sueldo para llegar al final del mes” y que “los jubilados no pueden afrontar los gastos mínimos e indispensables, como son comer y comprar sus medicinas, que los industriales soportan cargas impositivas y financieras que los hacen bajar sus persianas, que los comerciantes no venden nada y que los productores regionales prefieren dejar pudrir sus frutos antes de cosecharlos a pérdida económica”.

“El Justicialismo, como siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo, estará del lado de los reclamos de los trabajadores”, concluye el comunicado.