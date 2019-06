Consultatio, la empresa del magnate Eduardo Costantini, planea construir en la renovada zona del Paseo del Bajo dos edificios que, en total, demandarán cerca de US$500 millones. Ese monto se suma a los US$140 millones que ya le pagaron a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para quedarse con esas tierras.

Esa apuesta parece demasiado osada en un contexto de plena incertidumbre. Sin embargo, el dueño del Malba justifica la movida."Las decisiones de encarar un proyecto no la tomamos por la realidad actual de la macro. Pensamos más a largo plazo", le dice el empresario a BAE Negocios, quien además se define a favor de la continuidad del actual gobierno. "Me gustaría que volviera a ganar Macri. Sería contraproducente que no gane y creo que puede ser riesgoso un cambio de rumbo". Incluso, Costantini se anima a pronosticar que si Macri triunfa en la próximas elecciones no habrá otra devaluación y que el dólar y el riesgo país van a seguir bajando.

Con respecto a las señales que está enviando el mercado en los últimos días, y que se traduce en cierta tranquilidad, Costantini asegura que los inversores "piensan que hay una posibilidad cierta que Macri gane las elecciones".

De todas formas también dejó abierta la puerta a un posible triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. "En Argentina comienza a haber una percepción de que gane quien gane las elecciones no va a haber una situación caótica. Esto no es el 2001. No va a ser tan dramático en caso de que no continúe la actual administración".

Sobre el futuro económico del país después de octubre, Costantini indica que "un default sería contraproducente. En el último año, el país hizo algunos ajustes que fueron positivos y el gobierno que viene tendría que continuar en ese camino".