El Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados cuestionó el decreto de necesidad y urgencia dictado la semana pasada por el Poder Ejecutivo tendiente a desburocratizar el Estado y promover la competitividad, por considerar que "atenta contra el rol del Congreso y la transparencia", y que algunas de las medidas que contempla son "claramente inconstitucionales".

El bloque de extracción peronista que preside el salteño Pablo Kosiner señaló que el gobierno tiene que respetar el debate parlamentario" y planteó que, por ende, "no puede saltear al Congreso de la Nación en una reforma que contempla áreas verdaderamente sensibles para el funcionamiento del Estado y el futuro de los argentinos".

"Con este mega-decreto en pleno verano, el oficialismo pretendió encontrar a los argentinos desprevenidos. Si no se analizan con seriedad estos cambios, pueden generar resultados muy nocivos para el país", advirtió el bloque a través de un comunicado. Alertaron en particular sobre los cambios propuestos sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses: "Los artículos 153 y 154 resultan claramente inconstitucionales; no se acredita ninguna urgencia ni circunstancia excepcional que amerite no cumplir con el trámite parlamentario de la sanción de la norma", afirmaron.

Asimismo, en el comunicado remarcaron que esas modificaciones no conducen a un Estado menos burocrático sino que intentan "alterar estructuras legales de transparencia y responsabilidad estatal que son elementales".

En este sentido, explicaron que, "por medio del artículo 153, el Decreto 27/18 excluye al FGS del régimen de contratos del Estado, lo que significa que el dinero que se utilice del Fondo ya no tendrá que cumplir con los principios generales de todas las contrataciones públicas". Incluso, advirtieron que "a través del artículo 154, que autoriza a Anses a constituir y/o estructurar fideicomisos, habrá controles muchos más laxos".

Con esta definición, el bloque encabezado por Kosiner se sumó a la postura planteada por la bancada del Frente para la Victoria-PJ, que ya había adelantado su rechazo a la medida del Poder Ejecutivo; en tanto que referentes del massismo también se expresaron en contra. También lo cuestionan el Movimiento Evita, Libres del Sur y la Izquierda.

En el marco de una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno al término de una reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió ayer la norma al considerar que "elimina muchas trabas" y normativas "obsoletas" que "trababan el proceso de inversión y de generación de empleo".