El Frente de Izquierda y de los Trabajadores expresó hoy su rechazo por “arbitrarias, ilegales y sin fundamento” a las medidas dictadas hoy por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado de la AMIA.

Así lo expresó el FIT a través de su cuenta en la red social Twitter, en la que se hizo eco del repudio de diferentes dirigentes de ese espacio a las decisiones de Bonadio, que incluyen el pedido de desafuero y la orden de detención de la ex presidenta y actual senadora nacional electa Cristina Fernández de Kirchner.

"Las medidas dispuestas por Bonadio son detenciones políticas que no buscan justicia en la causa AMIA. Bajo el gobierno K y bajo este decimos: para avanzar contra la impunidad de la causa hay que abrir los archivos secretos”, aseveró la legisladora porteña electa Myriam Bregman.

"Tengamos acuerdo o no, el Memorándum (de Entendimiento con Irán) fue votado por el Congreso; no es una medida judiciable. Bonadio toma una decisión política, no jurídica”, aseveró Bregman a través de la red social. Allí, también sostuvo que la Justicia “siempre está del lado del poder de turno”, incluso “de los que llegaron prometiendo república”, y apuntó contra el Poder Judicial al señalarlo como “una casta casta privilegiada que nadie votó”.

Por su parte, el referente del FIT Christian Castillo expresó su repudio por las detenciones ordenadas por el juez Bonadio en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA por considerar que implican “una persecución política por toma de decisiones políticas”.

"Las detenciones ordenadas por Bonadio no tienen que ver con lograr Justicia en la causa AMIA. Por eso no abrieron los archivos de la misma”, afirmó Castillo y recordó que Bonadio “es uno de los jueces de la servilleta de (Carlos) Corach que había sido apartado de la causa por el encubrimiento en la AMIA por no investigar a Menem y Corach”.

En tanto, Nicolás del Caño coincidió en reclamar la apertura de archivos y, tras tildar de “escandaloso” lo resuelto por Bonadio, cuestionó que se judicialicen medidas que, “se compartan o no, son políticas” en referencia al fallido Memorándum de Entendimiento con Irán suscripto por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, avalado por el Congreso Nacional y declarado inconstitucional a nivel judicial. ‘Rechazamos las medidas de Claudio Bonadio por arbitrarias, ilegales y sin fundamento”, indicó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores a través de la red social Twitter.