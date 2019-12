El presidente Alberto Fernández saludó hoy a los trabajadores de la Casa Rosada en el Patio de Las Palmeras y se tomó poco más de media hora para conversar con los periodistas acreditados, a quienes les ratificó que sus dos prioridades son la pobreza y la deuda. Estuvo acompañado por Santiago Cafiero y el canciller Felipe Solá, y mitigó el calor con agua saborizada. Pomelo, como se lo ha visto en casi todas sus presentaciones públicas.

Al hablar con los empleados les pidió que "trabajen tranquilos y en paz" porque "todo lo que queda es construir un país mejor" y "eso debemos hacerlo entre todos y todas, pensando en el mañana que es lo que realmente es importante".

"Es muy difícil lo que nos toca porque, la verdad, aunque no quiero detenerme en eso, aunque a veces la prensa me vuelve siempre allí, a contarles lo que hemos encontrado. Todos lo saben y no hace falta hablar sobre eso. Hace falta sí hablar sobre el esfuerzo que tenemos que hacer para poner la Argentina de pie y entender que los primeros que deben ser atendidos son los que están en situación de mayor debilidad", señaló el mandatario, al brindar con los empleados en el Patio de Las Palmeras de Casa Rosada.

Poco después, en el encuentro con los periodistas, aseguró que "empezamos una nueva etapa, que hay que estar más unidos que nunca porque hay gente que la esta pasando muy mal, y nuestra prioridad es esa gente".

Respecto a la deuda dijo que preocupa y dejó entender que en los próximos días llegará a la Argentina una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo en que ratificó futuros viajes del ministro de Hacienda, Martín Guzmán a Washington, en Estados Unidos.

Al enumerar sus prioridades, agregó en la lista al Poder Judicial y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde su Gobierno acaba de poner en funciones Cristina Camaño.

Dispuesto a hablar sobre todos los temas, explicó que no tiene previsto ningún viaje al exterior y que, a diferencia de su predecesor Mauricio Macri, quien priorizó su participación en eventos internacionales, no participará del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza.

"Recibimos muchas invitaciones, mi preocupación es tratar de ordenar y tranquilizar la economia del pais, para empezar el año mas tranquilos", describió.

Tampoco tiene pensado visitar Brasil, aunque afirmó que sigue la relación de cerca y que no quiere iniciar ningún tipo de pelea.

Sobre la Ley de Góndolas, que busca fomentar la competencia de marcas y la mayor injerencia de pequeñas y medianas empresas y de sectores de la economía popular en las góndolas de los hipermercados, para lo cual les reserva el 30% del espacio, afirmó que estará en el Congreso durante las sesiones extraordinarias y ratificó que el tema de jubilación de privilegio va a entrar en febrero.

El Gobierno, describió, busca "impulsar el proyecto de ley para equilibrar el tema de jubilaciones para que no haya jubilados de primera y segunda". Y reafirmó: "Es necesario ordenar eso".

Sobre el aumento a los jubilados, reconoció que no aplicar la formula generó ruido. "Los jubilados tendrán en marzo como tenían previsto el aumento. Y vamos a ver cómo podemos hacerlo, teniendo en cuenta la realidad del Estado, que es una situación muy compleja", dijo.

Además, explicó que trabajará en búsqueda de un equilibrio. "Por ejemplo, pensar un sistema tarifario que le sirva a los que viven en sus casas y que le sirva a los que la producen, no solo a los que transportan y distribuyen" la energía.

Al hablar sobre la inflación, afirmó: "espero que en cuatro años llegue a un dígito".

Reveló, además, que pasará las Fiestas de fin de año en Olivos, trabajando. Y, al ser consultado sobre la presión que significa ser Presidente, agregó: “no es ninguna presión. Es una gran responsabilidad que son dos cosas distintas, responsabilidad sí. Y mucha”.

Sobre el megaproyecto de Ley de Emergencia Económica, explicó que se está publicando en el boletín oficial con un veto. El texto de la nueva ley de emergencia "está publicando en una separata con un veto parcial del artículo que beneficiaba con la moratoria a las empresas más grandes de las que habíamos previsto", y que para la reglamentación de esa norma "hay que dar tiempo".

Fernández explicó además que se está trabajando en el diagnóstico de "la argentina que todos vemos", aunque aclaró: "quiero dejar de hablar de la herencia y mirar para adelante, sabiendo donde estamos parados".

Consultado sobre qué tipo de ajuste imagina para la política, afirmó que avanzará poco a poco. "Es un tema ya muy debatido, el estado se ha achicado muchísimo. Nosotros estamos corrigiendo y ustedes se van a dar cuenta lo que vamos a corregir", afirmó.