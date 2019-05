El vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, no descartó un encuentro con el precadidado a presidente, Alberto Fernández. Esta manaña, la autoridad del organizmo consideró que "no sería inusual si tal encuentro ocurriera", durante una conferencia de prensa en Washington.

El director de Comunicaciones del Fondo manifestó: "No sería inusual si tal encuentro ocurriera" y agregó "el equipo de la misión del FMI ya se ha reunido con varios miembros de la oposición en la Argentina en revisiones anteriores del programa", recordando diferentes encuentros de la misión del Fondo con distintos integrantes de la oposición como Sergio Massa, Roberto Lavagna y Axel Kicillof, entre otros.

Durante su tradicional conferencia de prensa, Rice enfatizó: "Hasta donde yo sé, no ha habido un contacto directo aún" y continuó: "Es muy temprano para decir cuándo y cómo ese encuentro tendría lugar, pero no sería inusual que una reunión así ocurra".

Estas declaraciones se dan en marco luego de que el ex jefe de Gabinete Kirchnerista y precandidato a presidente, alertara, días atras, de que el 40 por ciento de la deuda externa Argentina está en manos del Fondo, que "no acepta esperas y no acepta quitas", y al tiempo que señaló que con el resto de los acreedores "habrá que dar un debate".

"Hay un condicionante más que es la tomada con el Fondo monetario Internacional que no acepta esperas y no acepta quitas. Ahí tenes un 35 o 40 por ciento de la deuda que sólo puede ser refinanciada", sostuvo Férnandez.

"El resto habrá que dar un debate con los acreedores y plantearles que aunque nuestro deseo es pagar y cumplir las obligaciones, también nuestro deseo es poner en marcha la economía y el aparato productivo", indicó.

Además, el ex jefe de Gabinfanete enfatizó que "para pagar deuda es necesario generar dólares y sólo se generan dólares produciendo y exportando". El dirigente peronista dijo que Cristina Kirchner dejó una deuda en dólares que representaba el 13 por ciento del PBI y que hoy supera el 100 por ciento.