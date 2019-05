El diputado Diego Bossio no descartó que Sergio Massa compita en una "gran interna opositora" contra el precandidato peronista Alberto Fernández. "Hay que agotar todas las instancias para que seamos gobierno, y en ese sentido fue el mandato que se le dio ayer a Massa", explicó Bossio, al ser consultado sobre el resultado del Congreso que realizó el Frente Renovador en Parque Norte.

Asimismo, en declaraciones radiales, el diputado señaló que "el denominador común en el congreso de ayer fue el fracaso de (el presidente) Mauricio Macri, por lo que convocamos a todos los opositores, y puede ser, en una gran PASO opositora, o mediante una coalición".

Además, Bossio aclaró que esto no se trata de buscar un cargo para avanzar en un proceso político y destacó que "no quiere decir que Massa no quiera ser presidente, y que no tengamos pretensiones, pero hoy lo que él quiere es liderar el proceso opositor".

A su vez, la diputada Cecilia Moreau afirmó que Massa negociará ahora "con todos aquellos que quieran poner el 27 de octubre un final a este gobierno". Por su parte, Moreau enfatizó que "con un partido solo no alcanza, ni para ganarle a Macri ni para gobernar a partir del 10 de diciembre", además no descartó una negociación con el sector del PJ que integra la fórmula Fernández-Cristina Kirchner.

En este contexto, la legisladora señaló en declaraciones a la radio La990 que se trata "no solo de ampliar el Frente Renovador sino también de darle un mensaje al espacio que constituimos con Alternativa Federal tomando la decisión de constituir un frente opositor sobre propuestas".

En el mismo sentido, el diputado provincial Jorge D'Onofrio explicó que "la decisión de acordar es con todo el peronismo, con todo el arco opositor incluyendo al kirchnerismo". "Hay que analizar el camino de cómo llegamos ahí, intentamos construir un polo opositor y siempre fuimos víctimas de todo tipo de operaciones, nos inventaban candidatos de tres cuatro puntos en laboratorios, siempre alguno tenía una objeción", lamentó.

En declaraciones a la radio La Red, D'Onofrio subrayó: "Nosotros mostramos un candidato con una fuerza nacional, con intendentes, legisladores de todo el país, 21 provincias representadas, 12/14 puntos de presencia en todo el país".

"Vamos a poner las cosas blanco sobre negro y a discutir de verdad cómo hacemos para conformar una coalición y para eso debe haber un acuerdo programático previo", remarcó.