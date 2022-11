El Frente de Todos comienza a resignar el debate en torno a las PASO

Sin perspectivas de lograr imponer un proyecto de ley que permita avanzar en el Congreso con un proyecto de ley que posibilite la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y con el Presidente Alberto Fernández habiendo clausurado la posibilidad política de avanzar en esa dirección, en el Frente de Todos comienzan a dar por cerrado el debate en torno a ese tema.

Así lo expresó hoy el ministro bonaerense, Andrés "el cuervo" Larroque, habitual vocero del pensamiento del kirchnerismo y La Cámpora, al afirmar que le da la sensación "de que PASO va a haber, ya pasó, pero yo creo que si los gobernadores e intendentes con experiencia plantean algo, hay que tomarse el trabajo de escucharlos".

En una entrevista concedida al portal El Destape Radio, Larroque apuntó contra el Presidente Alberto Fernández, al sostener que "hay una obsesión de ocuparse de la parte y no del todo, me da la sensación de que no hay una preocupación central de ganar las elecciones".

Acto seguido, planteó la necesidad de qué "primero, hay que realizar una estrategia para solucionar los problemas de la gente" y luego, una estrategia "para que no vuelva lo que ya vivió la Argentina" con el macrismo.

Por su parte, el titular del bloque del Frente de Todos (FdT) en Diputados, Germán Martínez, en relación a la suspensión de las Primarias Abiertas, consideró que existe "un debate más mediático que parlamentario", y recordó que el Poder Ejecutivo "no presentó en el Congreso" una iniciativa para anular esos comicios previstos para el año próximo.

"No hubo proyecto para eliminar las PASO por parte del Ejecutivo", señaló, al tiempo que recordó que "en pandemia, logramos achicar los plazos entre las primarias y las generales, y eso ha sido visto como positivo", señaló el legislador del oficialismo a la radio AM 750.

Quién también se refirió al tema fue el diputado nacional Leandro Santoro, al opinar que "no hay clima" para debatir en el Congreso nacional una modificación o suspensión de las Primarias Abiertas, de cara a los comicios de 2023, y consideró que "se necesitan otros debates que conecten con los problemas de la gente".

En este sentido, el diputado sostuvo a radio La Red, que la discusión sobre la posibilidad de suprimir el mecanismo de las PASO "se instaló por operadores en los medios, más que en el Congreso" y dijo no ver "condiciones para que se apruebe esta ley; no parece el momento seis meses antes del cierre de listas para discutir este tema".

Asimismo, indicó que, antes de pensar en la presentación de las candidaturas para las elecciones del 2023, "hay que mostrarle a la sociedad un programa y un acuerdo político para tomar decisiones" y subrayó, que "se requiere un pacto político de todas las fuerzas de la democracia".