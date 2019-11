Una vez consumado el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales Ayma en Bolivia, el futuro titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, salió a pedir a través de la redes sociales que se ponga en practica "la Cláusula del Mercosur" a los fines de "garantizar la democracia" en ese país.

El domingo, una vez conocida la noticia de que Morales había decidido renunciar tras las presiones militares, el amotinamiento de las fuerzas policiales y ante la violencia desatada en las calles de las principales ciudades por los opositores, Alberto Fernández, futuro mandatario electo, a través de twitter caracterizó sin eufemismo al derrocamiento del líder indígena.

"En Bolivia se ha consumado un golpe de Estado producto del accionar conjunto de civiles violentos, el personal policial acuartelado y la pasividad del ejército", dijo Fernández, quién insistió que lo ocurrido en el país andino se trata de "un golpe perpetrado contra el presidente @evoespueblo, que había convocado a un nuevo proceso electoral".

Un rato después y arrobando el mensaje del futuro presidente electo, Massa advirtió que "corresponde aplicar la Cláusula del Mercosur nacida del protocolo de Ushuaia para garantizar la democracia boliviana", mostrando de esa manera la sintonía reinante entre ambos.

Antecedente previos

El documento que esgrime el tigrense se ponga en práctica, conocido también como Protocolo de Ushuaia, fue suscrito en 1998 en la capital fueguina por los miembros plenos del Mercosur; Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, países a los que se sumaron como miembros asociados Venezuela, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, en tanto que Bolivia aún no logro que se consolide su adhesión como miembro pleno.

Este mecanismo con el que cuenta el bloque regional para activar la suspensión de cualquiera de sus miembros en caso de ruptura del orden constitucional, registra el antecedente de haber sido aplicado en Paraguay en 2012 a raíz del juicio político al que fuera sometido el por entonces presidente Fernando Lugo.

La avanzada opositora culminó con la destitución del mandatario por presunto "mal desempeño de sus funciones", lo que fue considerado como una "ruptura del orden democrático" por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y llevó a que ese país fuera suspendido como socio del Mercosur y la Unasur.

En abril de 2017, los cancilleres Susana Malcorra (Argentina), Rodolfo Nin Novoa (Uruguay), Eladio Loizaga (Paraguay) y Aloysio Nunes (Brasil) pidieron aplicar la Cláusula contra Venezuela por entender que en ese país no estaría "garantizada la división de poderes", lo que llevó a que en agosto de 2017 se le suspendieran todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte.

El imperio de la democracia

"En el caso de Bolivia corresponde total y absolutamente la aplicación de esta cláusula por su condición de asociado" afirmó ante la consulta de BAE Negocios, Eduardo Sigal, ex subsecretario de Integración Económica Americana de la Cancillería, quién agrega "que la puesta en marcha del mecanismo suspende la calidad de miembro asociado pleno y eso le trae al país una cantidad de consecuencias como la caída de acuerdos económicos y de acciones de colaboración".

Sigal considera que "sacarle los beneficios a los países no siempre es bueno, hay que medir las consecuencias y después hay que preguntarse si le sirven o no para reencausarlo democráticamente" porque entre Estados "no existe la imposición, pero en este caso, una amenaza de cláusula democrática no la veo mal".

Advierte además, que en la actualidad el Mercosur se encuentra en un funcionamiento formal, sin iniciativas y manteniendo el status quo desde hace unos años, pero al mismo tiempo considera su existencia como "garantía de que en la interrelación, vayamos modelando una democracia acorde a los desafíos del siglo XXI".

Para Sigal, "el aislamiento no nos sirve en un mundo global, ninguno de los países que integramos el organismo es lo suficientemente grandes para incidir en la economía mundial, nuestra asociación es imprescindible, y ahí, la democracia es una condición irrenunciable".