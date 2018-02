Los países miembros del G20 culminaron hoy tres jornadas de debate sobre las transiciones energéticas hacia un modelo de eficiencia y de fuentes renovables, que se realizó en Buenos Aires como parte de medio centenar de reuniones que culminarán el 1 de diciembre con la Cumbre de Presidentes.

Las jornadas fueron clausuradas esta tarde por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, con la participación de unos 150 miembros de los países del G20, organismos internacionales, gobiernos nacional y provinciales, sociedad civil y académicos.

El miércoles realizó el Foro de Eficiencia Energética y Energías Renovables y en los siguientes dos días el grupo de trabajo bajo el lema "Transiciones Energéticas hacia sistemas más limpios, flexibles y transparentes".

Estas jornadas que culminaron hoy tendrán su continuidad con la realización de la segunda reunión del grupo de trabajo y la reunión ministerial de Transiciones Energéticas, que se realizarán del 13 al 15 de junio en la ciudad de Bariloche.

Los debates que se realizaron a puertas cerradas en los salones del CCK permitieron abordar desde una mirada internacional, los temas en materia de transiciones energéticas, eficiencia energética, energías renovables y transparencia en el manejo de datos del sector, entre otros.

Durante las tres jornadas, se presentaron ponencias de referentes de primer nivel del sector energético internacional así como experiencias concretas de los países que integran el G20.

"Estos dos días fueron muy productivos y con una participación muy activa de los miembros del G20. Agradecemos esta participación ya que el diálogo abierto es clave para alcanzar el principal objetivo de la presidencia de Argentina en el G20 que es lograr un consenso en los temas que son importantes para todos nosotros y el mundo", afirmó Aranguren esta tarde.

El ministro también expresó que "queda mucho trabajo por delante en la próxima reunión en Bariloche pero es de esperar alcanzar el consenso para avanzar en una agenda con sistemas energéticos más limpios, más flexibles y con datos más transparentes".

Argentina asumió el 1 de diciembre la presidencia del G20, y en lo que resta de 2018 será sede de más de 45 reuniones de este espacio en 11 ciudades de todo el país, en un cronograma que culminará con la cumbre de líderes que reunirá en Buenos Aires a los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, el 30 de noviembre y 1 de diciembre.

El miércoles, en la inauguración del encuentro, el presidente Mauricio Macri, reafirmó que “uno de los grandes compromisos” de la Argentina es "cuidar el ambiente y combatir el cambio climático", aspectos largamente abordados en las distintas mesas de estos tres días, junto a la preocupación por garantizar la accesibilidad energética a casi 22 millones de habitantes de la región.

En este sentido, los dos eventos de esta semana estuvieron dedicados a discutir temas críticos para el éxito de las transiciones energéticas de las economías del G20, como el cambio de comportamiento, considerado esencial para lograr y mantener los aumentos de la eficiencia energética a largo plazo.

El objetivo del foro es alentar el diálogo sobre cómo la cooperación y un enfoque más colectivo pueden ayudar a los países a aplicar políticas exitosas de energía más limpia a nivel regional y mundial.

Los organizadores señalaron que el éxito de las políticas de eficiencia energética y energía renovable depende de la adopción de nuevos paradigmas, tanto en el diseño de políticas como en la forma de producir y consumir energía.

Durante las jornadas se concretó el lanzamiento de un nuevo informe sobre el avance de la eficiencia energética en las economías del G20, que presenta hitos en la aplicación del programa líder de eficiencia energética del G20 (EELP) desde 2017.

Entre los participantes de las jornadas se anticipan las presencias Rachel Kyte, CEO de SEforALL (Sustainable Energy for All); Paul Simons, director ejecutivo de IEA (International Energy Agency); Ariel Yépez García, Jefe de División de Energía del BID y Benoit Lebot, directora ejecutiva de la International Partnership for Energy Efficiency Cooperation (Ipeec).

También participaron Ursula Borak, directora general de International Affairs, Fossil Energy Sources and Nuclear Energy de Alemania; Kazushige Tanaka, director de la División de Asuntos Internacionales de la Agencia de Recursos Naturales y Energía del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, y Odón de Buen, director ejecutivo de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía de México.

Entre los casi 50 encuentros que se realizarán en Argentina están las reuniones de

Ministros de diferentes áreas, las de Sherpas, que son los representantes de los líderes del G20; las de Deputies, los segundos en la jerarquía de los ministerios de Finanzas o Bancos Centrales, y los funcionarios técnicos de los grupos de trabajo de cada área.

Las temáticas de trabajo abarcan finanzas, agricultura, anticorrupción, comercio e inversiones; desarrollo, economía digital, educación, empleo, salud, sustentabilidad climática y el próximo de transiciones energéticas.