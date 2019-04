El Gobierno Nacional anunciará mañana, después de las 9, un conjunto de medidas económicas que serán presentadas por el presidente Mauricio Macri en un mensaje grabado, y más tarde ofrecerá una conferencia de prensa de la que participarán los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Producción y Trabajo, Dante Sica.

Los funcionarios terminarán de presentar y explicar las medidas durante un encuentro con los medios anunciado para las 11:30, en la Sala de Conferencias de la Residencia Presidencial de la quinta de Olivos, al término de la reunión de Gabinete Nacional, según informó Presidencia de la Nación.

El director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, anticipó hoy que entre los anuncios del miércoles figura un plan de facilidades para quienes tengan deudas tributarias.

El lunes pasado, al finalizar una reunión de Gabinete en Casa de Gobierno, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, adelantó que los anuncios que se darán a conocer "tienden a complementar nuestro programa a fin de darle mayor consistencia y trabajar sobre efectos que estamos encontrando".

En ese marco, el ministro explicó que las medidas de aliento al consumo "se están terminando de elaborar", y que buscarán “fortalecer el programa económico", al tiempo que enfatizó que "no es que se va a anunciar un plan distinto, sino que van a ratificar la marcha y el rumbo" del programa vigente.

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, en tanto, relativizó hoy la posibilidad de que el paquete de medidas que anunciará mañana el Gobierno nacional para reactivar el consumo y combatir la inflación, contemple un congelamiento de precios.

En el marco de la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) de abril, al ser consultado por la prensa sobre los anuncios que se realizarán mañana, Sandleris dijo que el Gobierno “no cree que congelar los precios por decreto o por ley lleve a resolver el problema de la inflación. Históricamente los congelamientos de precios han terminado mal”.

Tras lo cual enfatizó: “no me quiero adelantar a cuáles van a ser los anuncios de mañana, pero no creo que vengan por ahí”, en alusión al congelamiento de precios.

Sandleris dijo que si bien “es normal que haya muchos rumores sobre en qué van a consistir esas medidas, este Gobierno ha dado muchas muestras de que cree en la importancia de la competencia como manera de fomentar bajas en los precios o como en nuestro caso, con el traslado de la tasa de interés a las tasas de plazos fijos”.