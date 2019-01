El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó que ve "con buenos ojos" la posibilidad de que el Congreso legisle a favor de llevar adelante juicios en ausencia, ya que "le daría una herramienta a la Justicia para juzgar hechos del pasado", como el atentado a la AMIA, del cual este año se cumplen 25 años.

Al respecto dijo que en la actualidad "nuestra legislación no prevé" juicios de este tipo, algo que ocurre en otros países, y que de sancionarse una norma al respecto se podrían dictar sentencia en casos que obedecen a "la nueva modalidad de la criminalidad compleja" en la que los líderes responsables no residen en el país víctima del atentado o el delito.

"Los juicios en ausencia le darían a la Justicia una herramienta para juzgar no solo estos hechos del pasado que no han podido ser resueltos sino hechos que pudieran suceder en el futuro, de terrorismo o narcotráfico", afirmó Garavano a la radio La Once Diez.

Según el ministro, actualmente "hay dos proyectos en el Congreso", uno en el Senado y otro en Diputados, que plantean esta posibilidad y si bien reconoció que "es un tema que genera muchas controversias jurídicas", agregó que "desde lo personal", lo ve "con buenos ojos".

"Por la nueva modalidad de la criminalidad compleja que tienen que ver con hechos de terrorismo o narcotráfico, muchas veces los líderes de estos procesos delictivos no están en el país, generalmente protegidos de una extradición", explicó Garavano.

Por otra parte, remarcó que "en los primeros días de marzo" comenzará el juicio oral contra Carlos Telleldín, apuntado de ser quien habría vendido el vehículo que llevaba los explosivos que detonaron frente a la sede porteña de la mutual judía el 18 de julio de 1994 y que mataron a 85 personas.

"Este es un juicio que inicia luego de que la Corte Suprema validara esa parte de la investigación y que dijera que debe juzgarse nuevamente", explicó el ministro.

"Es muy importante esto", marcó Garavano ya que se trata de "un juicio central en esa dinámica por la que todos reclamamos el esclarecimiento".

"Ese juicio, que ha pasado desapercibido, es el hecho más importante en varias décadas en al investigación de la AMIA y lo que pueda surgir es muy relevante para terminar de confirmar cómo fue que sucedió el atentado que provocó las muertes de todas estas personas inocentes y acercarnos un poco más a la verdad", concluyó.