El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, pidió a la oposición que acompañe el proyecto de declaración de emergencia que envió el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura porque esa herramienta "es muy necesaria y urgente para empezar a solucionar los problemas de los bonaerenses".

El funcionario reconoció que el Gobierno está abierto a introducir "modificaciones y cambios" a la iniciativa parlamentaria. El jefe de Gabinete precisó que durante el encuentro que los ministros del Gabinete mantuvieron con diputados y senadores de todos los bloques políticos, se les explicó a los representantes de la oposición "las razones por las cuales es muy necesaria y muy urgente esta emergencia social, económica, productiva y en materia energética".

"El punto ahora es que por distintas razones, la oposición no se define para aprobarla. El problema es que hay una situación real de emergencia que detalló el gobernador en su asunción", continuó Bianco. "No es una chicana. Ya presentamos los datos de por qué hay emergencia social, económica, productiva y energética y de por qué es tan necesario prorrogar las demás emergencias", apuntó.

El jefe de Gabinete consideró que "los bonaerenses no pueden esperar la declaración de la emergencia y nosotros necesitamos tener todas las herramientas para avanzar rápidamente en el plan de trabajo y los instrumentos que fueron anunciados". Remarcó que el Poder Ejecutivo necesita del aval de la Legislatura "para comenzar a negociar seriamente con los acreedores de la gigante deuda pública que nos dejó el gobierno anterior". Sostuvo que esa deuda "no sólo es grande por los montos, sino por los vencimientos muy rápidos que tenemos", por lo que analizó que "sería una irresponsabilidad de la oposición no acompañar".