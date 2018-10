Aliviados por el acuerdo que cerraron con un sector del PJ para aplicar un recorte de $300.000 millones el año próximo, en el Gobierno están enfocados por estas horas en cumplir el cronograma para el tratamiento del Presupuesto 2019 y lograr el mayor número de abstenciones entre quienes se oponen al proyecto de ley del oficialismo.

Ayer por la tarde, en más de un despacho de la Casa Rosada se jactaban de tener los votos del peronismo al que más que nunca catalogaron de "racional". En el encuentro que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, mantuvo el martes último en la Cámara baja con los legisladores peronistas que tantas otras veces acompañaron las iniciativas del Ejecutivo, sumados a los de otras fuerzas provinciales, no sólo terminaron de negociar algunos detalles del Consenso Fiscal y las reformas en Ganancias y Bienes Personales, sino que también acordaron que hoy buscarán emitir dictamen a ambos proyectos, en lugar del Presupuesto.

Recién el martes próximo podrían firmar dictamen favorable a la "Ley de leyes". En Cambiemos no descartan llevarlo al recinto el miércoles 24, junto al Consenso Fiscal y los cambios impositivos. La fecha alternativa para cumplir con los plazos que se trazaron es el 31. "Tenemos los votos para aprobar las tres iniciativas. Y está todo cerrado con el PJ", apuntó una fuente gubernamental. Sin embargo, desde el interbloque Argentina Federal prefieren no atarse a esos tiempos, aunque admiten que "si bien el Presupuesto es malo, es más perjudicial para las provincias que no salga".

El oficialismo mantiene la idea de votar todo el 24; el peronismo no tiene apuro

En términos generales, la principal apuesta del oficialismo es que el Presupuesto se apruebe sí o sí en Diputados antes de fines de octubre y en el Senado en noviembre, previo al comienzo del G20.

Otro de los objetivos es reducir el número de votos en contra del proyecto oficial. "Cuántas más abstenciones mejor", apuntaron desde Balcarce 50. Se ilusionan con que el bloque del Frente Renovador y hasta algunos diputados de la bancada del Frente para la Victoria se abstengan, lo que ayudaría a darle más legitimidad al ajuste que el gobierno llevará adelante en 2019.

Uno de los puntos que negociaban ayer por la tarde con el PJ y los gobernadores es la creación de un fondo para compensar a las provincias por el traspaso de los subsidios al transporte. Esos recursos podrían salir de lo que el Gobierno nacional recaude a través del Impuesto de Bienes Personales. Esa opción estaba casi cerrada luego de una reunión en Diputados entre el presidente de la cámara Baja, Emilio Monzó; el viceministro del Interior, Sebastián García De Luca; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el titular de la bancada de PRO, Nicolás Massot; y los diputados del interbloque Argentina Federal Martín Llaryora y Juan José Bahillo, entre otros legisladores peronistas.

Seguros los votos de los que responden a los gobernadores, serán claves las abstenciones

Como parte de las negociaciones para aprobar el Presupuesto, el oficialismo y la oposición consensuaron subir el mínimo no imponible de Bienes Personales y elevar las alícuotas para los contribuyentes de mayor poder adquisitivo.

"Proponemos hacer un fondo para morigerar el impacto de la transferencia de los subsidios al transporte en los municipios", señaló a este diario un funcionario provincial que participó de las conversaciones con la Nación. Una de las cuestiones que más preocupa a algunos mandatarios provinciales es no poder mantener los subsidios y verse obligados a subir la tarifa.