El Gobierno avanza en la posibilidad de limitar los piquetes en las calles mediante una reforma del Código Penal después de los hechos violentos ocurridos durante el tratamiento del Presupuesto en la Cámara de Diputados. En los próximos días se vienen escenarios de protestas por la llegada del proyecto al Senado y la proximidad de la cumbre mundial del G20.

El proyecto avanza en el debate de la comisión de Legislación Penal y apunta a hacer modificaciones respecto los delitos que puede comprender el impedimento de transitar por la vía pública. Según el Ejecutivo, el objetivo "no es ir por endurecimiento" de las penas sino respetar "ciertos derechos". Así lo confirmó el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, al término de la reunión de gabinete en la Casa Rosada.

En medio de la necesidad del Gobierno de contener la protesta social por desequilibrio en las paritarias, trascendió la posibilidad de una negociación de un bono para fin de año. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, descartó que desde el Ejecutivo este discutiendo el tema pero al mismo tiempo dejó abierta la posibilidad de que par de Producción y Trabajo, Dante Sica, pueda "estar dialogando con la CGT". "Todavía no es un hecho", relativizó la ministra en una conferencia de prensa en el salón Norte de la Casa Rosada. Por ahora lo único ratificado de ayuda social es el extra que cobrarán en diciembre de 1.500 pesos los destinatarios de la Asignación Universal por Hijo. En octubre habían recibido un plus de 1.200 pesos. Con algunos gremios que cerraron paritarias arriba del 40%, volvió a instalarse la idea de una compensación para los trabajadores en los últimos meses del año. Desde la cartera que conduce Sica no confirmaban un próximo encuentro con los directivos de la Central General de Trabajadores.

“No es ir por endurecimiento” de las penas sino respetar “ciertos derechos”

En cuanto a la contención de la protesta social en las calles, el Ejecutivo ya tiene en agenda avanzar con la reforma del Código Penal para evitar "situaciones extorsivas" como los cortes de calles o las "situaciones delictivas" como los que "tirar piedras durante el debate en Diputados". Según Stanley, hay que "separa el acompañamiento social por la situación de vulnerabilidad" con los piquetes "extorsivos".

El Gobierno aboga por un "equilibrio" entre el derecho de protestar y el de transitar por la calle. "Hay que incluir los delitos que no existen cuando por ejemplo se arroja una piedra con la intención de dañar a otra persona", reclamó Finocchiaro.

Consultado sobre la seguridad del G20, el funcionario aseguró que estará garantizada con "un operativo muy importante de las fuerzas de seguridad" para recibir a los 20 jefe de Estado que participarán de la cumbre mundial en Buenos Aires el 30 de noviembre y 1 de diciembre.

En la primera reunión de gabinete de semana dialogaron sobre la nueva licitación de medicamentos a través del PAMI; los avances con respecto a la digitalización en el Estado; y el Presupuesto que comenzará a ser debatido en el Senado.