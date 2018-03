En la recta final camino a las elecciones legislativas, en el Gobierno renació el entusiasmo. En la alianza Cambiemos consideran que el triunfo del radical Gustavo Valdés -se consagró como futuro gobernador de Corrientes con el 54,06% de los votos, por sobre el peronista Carlos "Camau" Espínola que alcanzó 45,19%- es un anticipo de lo que podría suceder el 22 de octubre.

“Estamos a dos semanas de ratificar que tomamos el camino correcto”, dijo Macri

El presidente Mauricio Macri, de campaña en Misiones, no se refirió ayer a la victoria electoral en Corrientes pero sí se mostró eufórico por el clima electoral que vislumbra favorable para Cambiemos. "Hace dos años empezamos a ver el camino del cambio verdadero", dijo el primer mandatario que fue a esa provincia a apoyar a Humbreto Schiavoni, presidente de PRO y candidato a senador.



"Estamos a dos semanas de ratificar que tomamos el camino correcto", pronosticó Macri en Puerto Iguazú, que mañana se reunirá con el sucesor de Ricardo Colombi.



En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, también celebró la elección en Corrientes, a donde viajó para sumarse a los festejos. "Para nosotros era importante porque es la primera elección a gobernador que se celebra desde que asumimos", explicó Peña.



El funcionario destacó que fue "una campaña muy buena" donde Cambiemos enfrentó a "un peronismo-kirchnerismo que era fuerte" en esa provincia.



Sobre la situación electoral de su fuerza en todo el país, opinó que "el dato político más importante este año no es la reaparición de Cristina Kirchner sino la consolidación de Cambiemos, eso se va a ir notando cada vez más fuerte".



Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó la elección de Valdés y aseguró que los resultados obtenidos por la alianza Eco+Cambiemos "fue un gran espaldarazo" para el Gobierno de cara a las legislativas.



"Primero fue el triunfo en la Capital, luego en las PASO y ahora en la elección a gobernador. Esto nos da fuerzas para seguir con el proyecto de cambio y transformación que iniciamos hace 21 meses", resaltó el funcionario.



Para Frigerio, "los correntinos sufrieron mucho los 12 años del kirchnerismo porque el gobierno nacional les dio la espalda y prácticamente no hicieron ninguna obra en la provincia". En esa línea, señaló en octubre "tenemos la necesidad de darle más apoyo al Presidente en el Congreso y para eso todavía tenemos que intentar convencer a más argentinos de que apoyen este rumbo de cambio y transformación".

"El dato político no es la reaparioción de Cristina sino la consolidación de Cambiemos"



El gobernador electo y actual diputado, Gustavo Valdés aseguró que "ahora va a comenzar una nueva etapa con las elecciones del 22 de octubre". El dirigente radical se tomó un momento para recordar el trato del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner para con la administración correntina: "El anterior gobierno no le dio absolutamente nada a los correntinos. Hoy tenemos una provincia ordenada y con paz", apuntó.