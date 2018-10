Mauricio Macri no quiere tensar la relación con el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Es un tema de seguimiento prioritario en el Gobierno sobre todo después de que el futuro ministro de Hacienda, Paulo Guedes, dijo que "la Argentina no era prioridad ni tampoco el Mercosur".

El resultado de las elecciones en el país vecino y principal aliado comercial fue tratado ayer en la reunión de Gabinete en la Casa Rosada. La idea de que el mandatario electo no elija como visita oficial a la Argentina también sobrevoló en la inquietud oficial, pero descartan que esté tomada esa decisión. "No está establecido que no va a viajar", aclaró el canciller, Jorge Faurie, al término de la reunión con los ministros.

Para el Gobierno nacional "fue un titular de prensa" y no una decisión confirmada de que Bolsonaro romperá la tradición de que la primera actividad internacional después de la asunción sea con el socio comercial más importante. Es una tradición que incluso realizó Mauricio Macri cuando asumió en 2015, donde incluyó también en la gira a Chile.

“No está establecido que no va a viajar” a la Argentina en su primera gira, dijo el Canciller

El Gobierno demostró una nueva actitud de no confrontar con el presidente electo de Brasil y minimizó el hecho de que no visite a la Argentina en primer lugar cuando asuma la jefatura de Estado el 1 de enero de 2019. "No ha dicho a dónde va a ir cuando asuma", insistió el canciller. La Argentina resaltará "el nivel de diálogo e integración entre los gobiernos", afirmó el ministro al dejar de lado cualquier confrontación después de las declaraciones de Guedes, que ayer matizó sus declaraciones. (ver aparte)

La agenda oficial de Bolsonaro no fue confirmada, pero empezaron a trascender algunos detalles de parte de los futuros funcionarios. El diputado brasileño Onyx Lorenzoni, futuro jefe de gabinete brasileño, había dicho que iba a ir en primer lugar a Chile, y después a Estados Unidos.

La relación que mantuvieron hasta el momento Macri y Bolsonaro fue de cercanía. La charla que tuvieron antes del balotaje y la inmediata felicitación del presidente argentina a través de las redes sociales evidenció la cercanía entre ambos. Ayer fue el canciller Faurie el que salió a dejar en claro que sigue la reciprocidad incluso sobre la continuidad del Mercosur.

Guedes había afirmado que el bloque regional "no era prioridad" para Brasil. La idea del futuro gobierno brasilero va en línea con lo que piensa la administración de Cambiemos y del resto de los miembros. "La Argentina está dispuesta a flexibilizar el Mercosur. No sólo hay que considerarlo con Brasil sino con el resto de los socios", reconoció Faurie. "Cuando en 2016, la Argentina estuvo al frente de la presidencia del bloque quedó claro que tiene una tarea de flexibilización y de cómo llevar los procesos de negociaciones", agregó. El Gobierno avala que cada país tendrá acuerdos bilaterales más allá del bloque como los cuatros tuvieron con la Unión Europea, Canadá, Corea, Singapur, entre otros.