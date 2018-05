La invitación a un grupo de gobernadores opositores en busca del apoyo político fue el primer paso desesperado ante el avance del proyecto de ley que frenar el tarifazo de los servicios públicos. El Gobierno esperaba un respaldo más contundente a las medidas económicas, en especial, sobre las negociaciones con el FMI.

Los siete mandatarios, la mayoría de origen peronista, fueron a escuchar al Presidente, quien pidió "sumar esfuerzos". Suena a un pedido de último recurso de la Casa Rosada para lograr mayor apoyo político, no sólo en un futuro acuerdo con el Fondo, sino también cuando llegue al Senado el proyecto de tarifas que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, gracias al voto de los legisladores que representan a los gobernadores que visitaron al líder de Cambiemos.

La primera ronda de mandatarios incluyó a los representantes de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Córdoba, Juan Schiaretti; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de San Juan, Sergio Uñac; de Tucumán, Juan Manzur, y de Chaco, Domingo Peppo. Por separado, recibió al misionero, Hugo Passalacqua.

El Gobierno no puedo disimular la presión que intenta imponer a los gobernadores para evitar que avance la iniciativa opositora de retrotraer las tarifas. Los encargados de convencer a los mandatarios son el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su vice, Sebastián García de Luca. A su cargo quedó la convocatoria de los representantes provinciales de origen peronista que tienen buen diálogo con las oficinas cercanas al Patio de las Palmeras. Casi todas las semanas suelen verse peronistas, ya sea intendentes o gobernadores, por el despacho del ministro, que esta semana volvió a ser protagonista al encabezar la ronda de conversaciones con los ejecutivos provinciales.

Más allá de conseguir un respaldo a un acuerdo con el FMI, el Ejecutivo buscó un acercamiento con el sector más dialoguista para convencerlos de que el Congreso no tiene que fijar las tarifas de la luz, el gas y agua. La misma estrategia utilizó para la aprobación de la reforma previsional. Allí sí obtuvo el apoyo que se quería, pero no sucedió el mismo el miércoles pasado cuando Diputados aprobó el proyecto que retrotrae las tarifas a noviembre del año pasado. El contexto político y los problemas económicos que enfrenta el Gobierno no son los mismos, y la amenaza del veto a la ley sigue latente.

Esta semana seguirá la convocatoria al resto de los gobernadores. De los 24 distritos del país, sólo cinco responden a la alianza Cambiemos. Hay algunos quedarán excluidos de la cita por el público enfrentamiento con Balcarce 50, como Alicia Kirchner de Santa Cruz; Carlos Verna de La Pampa y Alberto Rodríguez Saá de San Luis.