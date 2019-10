Punto máximo para la puja que comenzó en 2015 entre el sindicato de Pilotos APLA y el Gobierno la cual vive una instancia decisiva. Huelga por 48 horas declarada tanto por esa organización como por UALA para Austral, convocatoria del Ejecutivo para el jueves en la cartera laboral a fin de intentar destrabar el conflicto y la posición que fuentes de esos dos sindicatos ratificaron a BAE Negocios: "La posibilidad de evitar el paro es nula".

Si faltaba un ingrediente para terciar en un picante cóctel fue que el candidato a presidente Alberto Fernández sostuvo en San Juan que " Aerolíneas será prioridad de gestión" al tiempo que abarcó a los sindicatos en su propuesta de no elevar la tensión social existente. El presidente de Aerolíneas ,Luis Malvido oficializó en tanto que habían reclamado la conciliación obligatoria en el diferendo, mientras que los gremios aseguran que tal herramienta ya fue utilizada y no puede aplicarse a las medidas de fuerza que decretaron para sábado y domingo.

Un Airbus de AA tuvo incovenientes en un motor mientras volaba rumbo a España

"No puede ser que dejemos a los argentinos sin volar", reseñó Malvido en declaraciones a la prensa, al mismo tiempo que APLA y UALA se anoticiaban que en la víspera un air bus de Aerolíneas que volaba con destino a Madrid tuvo un problema en uno de sus motores, y anunciaron que le enviarán una carta documento al presidente de la empresa ratificando los 11 meses sin negociación salarial, eje de la huelga, y su "inoportuno parecer" sobre los pilotos al tiempo que se registraba el percance sobre cielo brasilero.

Va de suyo que al aseverar Malvido que "muchos pilotos viajaban una cantidad enorme de horas y otros deciden quedarse apoyados en sus privilegios", crispó aún más a las cúpulas sindicales, no solo por inferir que existen "privilegios y no derechos", como también los dichos de Fernández no alcanzan para atenuar tensiones o entreabrir alguna puerta de solución a la medida de fuerza.

La huelga, tanto en Aerolíneas como en Austral, comenzará este sábado, luego de haber mantenido el martes asambleas, tanto en Aeroparque como en Ezeiza entre las 12 y las 19, que provocaron la cancelación de 104 vuelos circunstancia donde al resaltar de las empresas hubo 10.800 pasajeros.

En rango de "remota alternativa" para dejar sin efecto el paro los sindicatos ponderan que se les efectivice el pago del 22% de mejora salarial que solicitaron en "oportunidad, tiempo y forma".

Pablo Biró remarcó en las últimas horas algo que venía sosteniendo al inicio de la presidencia de Mauricio Macri y sobre todo con la salida de la ex CEO de la empresa de bandera, Isela Constantini bajo sospecha de "excesiva buena relación con los sindicatos". El jefe de APLA desempolvó dichos que ya había sostenido a este diario respecto a que "la revolución de los aviones, tiene como meta terminar con Aerolíneas Argentinas".

Por su parte Malvido remarcó que "desde la estatización de la empresa a 2015, el Estado aportó US$5.000 millones para solventar el déficit, a un promedio de US$678 millones anuales". El retruque de los sindicatos asoma también sobre condimentos económicos en la misma estrategia definida para la pulseada: "Mientras la inflación hace añicos el poder adquisitivo de los trabajadores, la empresa sigue sin hacer ninguna propuesta para finalizar la paritaria 2018-2019, cuando ya deberíamos estar cerrando la pauta octubre 2019 -septiembre 2020; de este modo, están forzando la presente situación de conflicto que hemos intentado evitar durante meses".