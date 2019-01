Como parte de la lucha del bloque de gremio aeronáuticos, los sindicatos de pilotos lograron la derogación de la polémica norma sobre reválidas para ese sector de trabajadores en cuanto a extranjeros y levantaron el paro por 48 horas.

El Ministerio de Transporte decidió derogar la resolución tras lo cual, con medidas de fuerza decretadas en simultáneo con una conciliación obligatoria, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas ( APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) levantaron la medida de fuerza que los pilotos de aerolíneas de cabotaje habían definido para ayer y hoy. Este capítulo de la pulseada se libró en medio de los avances de la reforma laboral de hecho -y en formato de proyectos legislativos que tratará el Congreso- que es parte de la saga conflictivia que se abrió en 2015 cuando la administración Cambiemos avanzó con su política aerocomercial. Este round, más la disputa salarial, el avance de las low cost con sindicato alentado por el Ejecutivo para pujar en el terreno sindical, y otros ítems conforman el escenario con alta temparatura del transporte aéreo.

Al desactivar la resolución 895/2018 de reválida de licencias a pilotos extranjeros la Casa Rosada logró que viajaran, con demoras por asambleas en Aeoparque, los 96.000 pasajeros que tenían programados 876 vuelos para las dos jornadas.

El secretario general de UALA, Cristian Erhardt, consignó que lejos de los dichos del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en cuanto a que ese bloque sindical "atrasa 50 años", las organizaciones ratificaron "la buena voluntad que teníamos para negociar".

El paro, que el jefe de APLA Pablo Biró ratificó hasta último momento es muestra de una jugada táctica del Ejecutivo Nacional. La medida abarcaba compañías aéreas que vuelan cabotaje en el país con pilotos argentinos: Aerolíneas Argentinas, Austral, Avianca, Latam y Andes. No así a Flybondi y Norwegian, que no poseen personal afiliado a ninguno de los sindicatos que lo decretaron, trabajadores que están bajo la órbita de la nueva entidad gremial que los cobijará.Para el caso de Biró es menester destacar que su protagonismo sindical no solo se refiere al bloque de aeronáuticos, sino que cuenta con protagonismo propio en el Frente Sindical que lidera el moyanismo, como también en la Corriente Federal (CFT) y su integración al Núcleo MTA. Cuando se vislumbra alguna alternativa a la concreción de una nueva CGT, el nombre del titular de APLA está en la grilla de candidatos desde hace meses. Desde ese escenario el foco del núcleo duro del Gobierno mantiene una "permanente atención" a cada paso de su organización y en igual medida al protagonismo sindical político de Biró.