El Gobierno trabaja en dos decretos para las próximas horas, vinculados con la designación de un interventor para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la convocatoria a Sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación para tratar la emergencia económica y sanitaria.

"El Presidente será quien anuncie quién será el interventor de la AFI, ya estamos trabajando en eso", dijo Cafiero en diálogo con radio La Red al ser consultado sobre las medidas anunciadas ayer por Fernández en la Asamblea Legislativa, entre ellas, la reestructuración del organismo. El jefe de ministros confirmó además que se solicitará en el corto plazo la apertura de sesiones extraordinarias en el Congreso para "el tratamiento de la ley de Emergencia Económica y de Emergencia Sanitaria".

También adelantó que habrá reuniones de gabinete en las provincias en el marco de "políticas de capitales alternativas" y que se irá "trabajando con gabinetes específicos y temas específicos".

Cafiero reiteró, tal como adelantó ayer el Presidente, que "no" van a "trabajar con el Presupuesto 2020 elevado por el gobierno saliente porque tiene muchísima subejecución de partidas y no se conoce el déficit fiscal", Remarcó que la redacción del nuevo presupuesto tiene que tomar en consideración el impacto que tendrá la negociación con los tenedores de deuda que está siendo negociada para extender los plazos y que no implique un lastre en la posibilidad de crecimiento.

En este sentido, expresó su intención de "tener nuevo Presupuesto para la apertura de las sesiones ordinarias".