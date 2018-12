Ante el fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el índice de actualización de las jubilaciones y dejó en evidencia la soledad en la que se encuentra su presidente, Carlos Rosenkrantz, desde el Poder Ejecutivo nacional eligieron bajarle el tono a la resolución del máximo tribunal y evitaron quedar enfrentados a los jueces de extracción peronista, que votaron para que el cálculo no se continúe haciendo por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), como estableció la administración de la alianza Cambiemos en 2016.

Más rápidos de reflejos que otras veces, en la Casa Rosada se apuraron a ahuyentar cualquier discurso que los deje en una situación de debilidad, en especial ante la mirada del Fondo Monetario Internacional (FMI). O, al menos, que el golpe sea el menor posible. "El fallo aplica a determinados casos. Es el caso Blanco, aplicable cuando sean validados por la Corte a otros cerca de 12.000 casos, que en la medida que se vayan validando generan un costo fiscal anual de 700 millones de pesos, manejables para nuestro Presupuesto", apuntó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en una improvisada rueda de prensa en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada. Y remarcó: "No pone en riesgo ninguna de nuestras metas fiscales".

De cara al 2019, Dujovne aseguró que lejos de alejar la llegada de eventuales inversiones, el pronunciamiento de la Corte demuestra que en la Argentina "hay división de poderes y respeto a los fallos de la Justicia". "Forma parte del ADN de la Argentina que queremos construir, un gobierno que recibe un fallo de la Corte y que puede gustarnos o no gustarnos, pero lo vamos a cumplir y eso es lo que hace a la solidez institucional de un país", agregó. Sin embargo, destacó que en el Ejecutivo nacional sostienen que "el mejor índice para las jubilaciones es el Ripte" y no descartan insistir en el Congreso con la aplicación de ese índice para las actualizaciones de las jubilaciones.

Fuentes gubernamentales insistieron con que "se trata de un fallo esperable, sin mayores sorpresas" y aseguraron que no generará "cambios importantes en los números previstos para el próximo año".

En Balcarce 50 están conscientes que la decisión de la Corte de favorecer a los beneficiarios del sistema previsional no sólo tendrá un impacto en las cuentas, aún cuando intentan quitarle peso; sino también en el propio Rosenkrantz -muy cercano al Gobierno nacional-, que en las últimas votaciones quedó aislado, además de perder poder en sus funciones como titular del Alto Tribunal luego de que Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti acordaron que el ex abogado de grandes corporaciones no pueda más designar en soledad personal dentro del Poder Judicial.

Dujovne prefirió limitarse a señalar que con el presidente sólo hablaron del "impacto fiscal" de la resolución emitida por la Corte. "Macri me preguntó cuáles eran nuestras cuentas en relación al impacto del fallo y le transmití cuáles eran las cifras que estimábamos en Hacienda y la tranquilidad de que a pesar de implicar un costo fiscal no previsto, de ninguna manera pone en riesgo el cumplimiento de nuestro programa y el Presupuesto", explicó. Y subrayó: "No hago ninguna lectura política. Es un fallo de la Corte que respetamos y nada más".