Los pronósticos de las diferentes consultoras privadas y del FMI, que superan entre 4 y 8 puntos a la meta de inflación del 15%, más el alza acumulada del 6,7% en el primer trimestre, resultan insuficientes para torcer el rumbo de la política tarifaria del gobierno de Mauricio Macri. Ayer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, catalogó como una "actitud demagógica e irresponsable" la propuesta de la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de retrotraer el valor de las tarifas de los servicios públicos al 1 de enero del 2017 y aseguró que "lo más complejo de la inflación está terminando ahora".

Al igual que en 2017 la meta está lejos. Desde el Poder Ejecutivo eligieron volver a poner el eje en que la inflación está bajando debido a que será menor a la del año anterior, aunque esté muy por arriba de lo prometido por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. "A partir de los indicadores de mayo vamos a ver una merma muy significativa en el camino que estamos recorriendo de reducción de la inflación", manifestó Peña ayer por la mañana al salir de la reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón del primer piso de la Casa Rosada.

"Estamos convencidos de que lo más complejo de la inflación está terminando ahora. Sabíamos que estos primeros cuatro meses eran más complejos por un tema de los acomodamientos tarifarios que faltaban, el último esfuerzo grande que faltaba hacer", subrayó el jefe de ministros.

Para dar cuenta de las actuales expectativas en la administración macrista una alta fuente de Balcarce 50 explicó a BAE Negocios que "el objetivo ya no es llegar al 15% sino estar lo más cerca posible de ese número" y aseguró que en el Gobierno no tienen en carpeta "rever" el aumento tarifario, a pesar de las críticas de sus aliados de la Coalición Cívica y la UCR, que reclaman modificaciones en el sistema de suba de tarifas de los servicios públicos.

Detrás de estos reproches a la política tarifaria del macrismo hay un fuerte cuestionamiento al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, no sólo por el modo en que implementó el nuevo esquema de tarifas, sino también por tener 88 millones de pesos en depósitos en el exterior.

Peña planteó que en el Ejecutivo están "totalmente de acuerdo y a disposición para abrir toda la información necesaria para trabajar junto al Congreso", el alusión a la decisión de la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió de presentar en el Parlamento un proyecto de resolución en el que solicitará explicaciones sobre el incremento de tarifas.

Distinta fue la postura que el jefe de Gabinete tomó ante el proyecto de ley de la ex presidenta para que el gobierno suspenda por dos años las subas en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente para usuarios residenciales, pymes y cooperativas de trabajo y retrotraiga su costo al 1 de enero de 2017. "No nos sorprende que tenga posturas demagógicas porque sabemos que no está en una actitud constructiva", dijo Peña a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.