El gobierno inició una negociación con los tres precandidatos presidenciales de Alternativa Federal, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa, con el objetivo de acordar una declaración de diez puntos básicos que envíen una "señal" a los mercados antes de las elecciones. Analizan, incluso, la posibilidad de una foto.

Así lo confirmaron a la agencia Noticias Argentinas (NA) fuentes oficiales, y aseguraron que los diez puntos son "fruto del diálogo" y buscan enviar una "señal a los mercados e inversores", en medio de las dificultades cambiarias.

La invitación llegó horas después de que Massa pidiera al Gobierno que "abandone la soberbia" y reclamara formar una "mesa de diálogo que integre toda la oposición".

"Lo que necesitamos hoy es un Gobierno que abandone la soberbia, que entienda que la gente la está pasando mal y que hay que tomar medidas para cuidar el empleo", reclamó Massa durante el encuentro que mantuvo con a la titular del GEN, Margarita Stolbizer.

Pese a las declaraciones de Massa, en su entorno dijeron a NA que responderán la invitación del Gobierno en una rueda de prensa que podría tener lugar este viernes.

Además de la ausencia del kirchnerismo, el acuerdo no cuenta, por el momento, con el apoyo explícito del ex ministro de economía Roberto Lavagna, quien aún no oficializó si será precandidato a presidente pero mantiene activa su campaña con referentes de Alternativa Federal, como el senador Pichetto, con quien la semana que viene recorrerá Vaca Muerta.

En una de sus últimas apariciones públicas, Lavagna aseguró que "la herencia que deja el gobierno es una economía paralizada, con una fuerte reducción del empleo y con un gran desorden económico y social".

Pichetto, en tanto, manifestó su apertura a la posibilidad de un acuerdo e indicó que él plantea ese camino "hace meses".

El senador confirmó en declaraciones a la prensa acreditada en el Senado el inicio de ese diálogo y agregó: "Es lo que vengo planteando desde hace meses".

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, les envió el borrador de ese decálogo y que mantuvo conversaciones los últimos días con distintos dirigentes del espacio.

Además, no se descarta una foto conjunta si la declaración se acuerda.