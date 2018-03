Luego de la difusión de un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre ataques a periodistas y dirigentes humanitarios mediante acciones coordinadas de referentes oficialistas, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que “no es una política del Gobierno” el uso de "trolls" o "cibertropas" en Twitter.

"Absolutamente no (existen). No tengo conocimiento y no creo que exista eso en nuestro Gobierno para nada”, subrayó al ser consultado por la radio La Red, donde remarcó: "No leí el informe de Amnistía pero no es una política del Gobierno para nada”, insistió Frigerio.

Según el estudio que AI difundió ayer, los ataques se cometieron por medio de “voceros oficiosos, los formales y los informales” que difunden y reproducen información falsa para atacar a personas.

La entidad inscribió al fenómeno dentro de una tendencia mundial creciente de campañas de acoso virtual que son motivo de preocupación desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos. Sostuvo que en Argentina hay “una alta actividad de cibertropas vinculadas discursivamente al gobierno nacional que tenían por objetivo atacar o deslegitimar el discurso de periodistas o referentes de derechos humanos”.

Se detectó la presencia de cibertropas en las interacciones y menciones de las once personas que se analizan en el informe. De los 354000 tweets relevados casi el 47% pertenece a cuentas que tuvieron participación previa en acciones de cibertropas. pic.twitter.com/HK97f6YP1g — Amnistía Argentina (@amnistiaar) 19 de marzo de 2018

Frigerio remarcó hoy que está “de acuerdo en que se arbitren medidas para que no se usen los recursos de la gente para financiar este tipo de cosas”.

"Primero voy a leer el informe y seguramente me comunique con ellos. Tenemos vínculos con esa organización y perfectamente estamos dispuestos a escuchar sugerencias para mejorar la forma en que gobernamos”, apuntó el ministro del Interior.

El informe de AI “El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina”, incluye el análisis de 354.000 tuits publicados entre el 22 de octubre y el 14 de noviembre de 2017, cuando la agenda pública se concentraba en temas de derechos humanos y justicia, como la muerte de Santiago Maldonado.

Para AI, “los efectos del acoso serial” tienen el propósito “no sólo de descalificar a los objetos directos de la agresión” sino también “como un dispositivo de disciplinamiento del resto de la sociedad, que es disuadida de poner en circulación opiniones e ideas que provocan el acto reflejo del hostigamiento en las redes”.