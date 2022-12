La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, no descartó que el presidente Alberto Fernández pueda viajar a Qatar para ver la final de la Copa del Mundo a disputarse este domingo entre la Selección argentina y la francesa en el Estadio Lusail. Sin embargo, no quiso dar precisiones al respecto.

Cerruti se limitó a declarar que "no hay ninguna decisión tomada al respecto", pero no negó la posibilidad. "Estamos con buena parte de nuestro corazón en lo que suceda el domingo, con agradecimiento enorme al equipo técnico y los jugadores". Sin embargo, agregó contundente: "Fútbol y política no se mezclan, el Gobierno no se mete con lo que están llevando los jugadores".

En la habitual conferencia de prensa de los jueves, la secretaria de Comunicación y Prensa también se refirió a la chance de que el Presidente reciba al plantel argentino, independientemente de cuál sea el resultado del domingo. En este sentido, fuentes oficiales afirmaron que le Gobierno estará a disposición de lo que resuelva el equipo encabezado por el capitán Lionel Messi luego de la gran final.

Invitación de la FIFA para ver la final del Mundial Qatar 2022

La FIFA oficializó la invitación al presidente de Francia, Emmanuel Macron y al presidente argentino, Alberto Fernández, para ver el partido final de esta edición de la Copa del Mundo en el palco oficial de la Federación Internacional de Fútbol.

Sin embargo, Fernández se muestra reticente al uso político del resultado. De hecho, se manejó de la misma manera tras el triunfo de la Selección en la Copa América para así evitar la vinculación de su administración a los logros deportivos de la albiceleste.

Tras el triunfo de Francia sobre Marruecos, Macron desde Qatar intercambió algunos mensajes con Alberto Fernández en donde intentó convencerlo de presencial la final juntos en Doha. Incluso el mandatario argentino se mantuvo distante también en los posteos que fueron publicados por el presidente de Brasil, Lula Da Silva y el mismo Macron sobre la final de la Copa del Mundo en Twitter.

Fue Lula quien inició la interacción al publicar en su cuenta personal: "Buena suerte el domingo, amigos Alberto Fernandez y Emmanuel Macron", sostuvo el brasilero para desearles suerte a sus pares.

Macron al le agradeció por su mensaje: "Gracias amigo Lula. Querido Alberto Fernández, uno de nosotros tendrá más suerte. Veremos cuál el domingo. Con toda amistad. frente a los Bleus!!".

Obrigado a você amigo @LulaOficial.

Caro @alferdez, um de nós terá mais sorte… Veremos domingo qual. Com toda a amizade… em frente les Bleus! https://t.co/s3gk3ba0dc — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 15, 2022

Fernández no tardó en responderles. "Querido amigo @EmmanuelMacron, te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro. Salvo para el domingo. Argentina es mi maravilloso país, ¡y es Latinoamérica! ¡Vamos la celeste y blanca!", dijo.