Aún cuando la estrategia electoral de la alianza Cambiemos está en suspenso, en la Casa Rosada ya trabajan en la construcción de un "nuevo relato" que contraste con la propuesta de la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández, pero también que genere una "mística" de cara al futuro.

A la espera de las primeras encuestas que ayuden a dilucidar el actual escenario político y atentos a las reacciones de los dirigentes peronistas de Alternativa Federal, por ahora, en el Gobierno nacional no tienen pensado alterar la campaña, aunque tampoco rechazan por completo abrir la coalición gobernante al peronismo o que el presidente Mauricio Macri compita en las PASO. Sin embargo, sobre este último punto en Balcarce 50 sostienen que el principal escollo es la falta de un candidato alternativo dispuesto a enfrentarse al líder de PRO, ni siquiera el diputado nacional de Evolución Martín Lousteau, al que más de una vez se lo señaló como posible contrincante.

A diferencia de otros momentos, la candidatura de Macri no está en cuestión, más allá de algunas voces que insisten en reactivar el "Plan V". Según fuentes gubernamentales, también seguirá en pie el discurso confrontativo con la gestión anterior, más ahora que se oficializó el binomio Fernández-Fernández. "Aunque vaya de vice, lo cierto es que Cristina no se bajó", señalaron desde las filas de Cambiemos. La gran duda es con quién debatirá el mandatario, teniendo en cuenta que el postulante a presidente será el ex jefe de Gabinete. Más allá de algunas reflexiones, desde el sábado el jefe de Estado evitó pronunciarse sobre la sorpresiva movida. Sólo su asesor político Jaime Durán Barba y algunos ministros se refirieron al tema.

Sin embargo, en el oficialismo también saben que la pelea con el kirchnerismo no alcanza para captar el voto de los "desilusionados" o indecisos. Después de tres años y medio de gobierno y con una crisis económica a cuestas, son conscientes que será necesario algo más que fomentar el miedo al pasado reciente. "Se está trabajando en un nuevo relato, que genere una mística nueva de futuro", apuntaron desde la administración central.

Macri ensayó las primeras líneas de ese libreto el fin de semana pasado, horas después del anuncio de la ex presidenta: "El futuro es ese lugar que estamos armando ahora entre todos. Ese país que nos dejaron, sin puertos, sin trenes, sin infraestructura, sin seguridad jurídica, sin energía, sin comunicación, no tenía futuro".

El relato irá tomando más forma a medida que en Cambiemos logren definir algunas cuestiones. El lunes próximo darán un paso en ese sentido cuando en la convención radical se ratifique la continuidad de la UCR en la alianza, tal como esperan en el Poder Ejecutivo nacional. Luego será la hora de determinar quién acompañará a Macri en la fórmula. Aunque no descartan un dirigente del PJ, las mayores chances de ocupar ese lugar las tienen los socios radicales o un macrista puro. Recién cuando todo eso se ordene, se asentará la nueva prédica.