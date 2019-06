De cara a las PASO, el Gobierno reconoció que podría llevar adelante listas colectoras para asegurarle un lugar a María Eugenia Vidal como candidata con el objetivo de lograr su reelección como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hace un mes, el presidente, Mauricio Macri, prohibió esta práctica a través de un DNU.

Este lunes por la noche, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, planteó en diálogo con el periodista Carlos Pagni que "si hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia". En los últimos días, se lanzó la posibilidad de que Vidal vaya como candidata no sólo en la lista de Cambiemos sino, también, en la de Alternativa Federal.

Sobre este punto, Peña analizó: "Si al final del día hay más candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra candidata a gobernadora y con eso se consolida la decisión de no volver al kirchnerismo en la Provincia no me parece un atajo ni una discusión que altere la previsibilidad", agregó el jefe de Gabinete.

El 12 de abril, mediante el decreto 259/19, el Presidente estableció la prohibición de listas colectoras --por las cuales una persona es candidata en distintas listas-- bajo el argumento de que provocan "inequidad entre los competidores, conspiran contra la emisión de un voto informado y afectan seriamente la calidad del proceso electoral como un mecanismo eficaz de rendición de cuentas y de elección entre alternativas de gobierno".

Esto fue luego de que, en pos de vencer al oficialismo, el peronismo admitiera una estrategia en la cual se estaba trabajando en unidad: que un único candidato a gobernador del PJ en Buenos Aires encabece varias boletas de candidatos a la presidencia. Después de que este sector presentara reiteradas denuncias ante la Justicia, la jueza María Romilda Servini declaró el decreto inconstitucional ya que el régimen electoral sólo puede ser modificado por el Congreso.