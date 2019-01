Pese a que el Tribunal Superior de La Rioja confirmó que el gobernador peronista Sergio Casas podrá competir por un tercer mandato, el Gobierno nacional cuestionó la consulta popular que dio el "Sí" para convalidar la enmienda constitucional que había sido votada en diciembre pasado en la Legislatura local.

Los resultados respaldaron la postura del gobierno provincial pero siguen las posiciones a favor y en contra para que Casas se presente a un nuevo período de gestión luego de que Cambiemos intentara frenar el plebiscito a través de la Corte Suprema.

La voz oficial del Gobierno se conoció mediante el ministro de Justicia, Germán Garavano. El oficialismo consideró que hubo "un proceso muy manoseado" poniendo en duda la interpretación de la Constitución Nacional. "Es una cosa muy cuestionada, que afecta a nuestra democracia", agregó el funcionario en declaraciones radicales.

Desde la Casa Rosada, donde intentaron frenar la consulta por la vía judicial, buscaron resaltar la escasa participación del electorado. Fue a las urnas el 43,95 por ciento de los ciudadanos habilitados para votar. Mientras Casas se proclamaba ganador en las redes sociales - el "Sí" conseguía el 25,2% del padrón contra 17,9% del "No"-, uno de los referentes de Cambiemos, el senador y candidato a gobernador por la UCR, Julio Martínez, dijo que "hubo muy poca participación en toda la provincia, la gente claramente le dio la espalda a la Enmienda y le dijo NO. Esta maniobra para la re-reelección quedó deslegitimada".

Martínez denunció que hubo irregularidades durante la consulta popular porque "no permitieron a los fiscales reponer las boletas del "no". "Pusieron punteros de ellos. En total, son 30 irregularidades que están en la Corte", agregó el ex ministro de Defensa. El oficialismo considera que no alcanza con los votos que lograron en la consulta del domingo por lo que volverán a acudir al máximo tribunal, el mismo que fue el encargado de habilitar la votación en una sentencia en contra del Gobierno. "No tiene legitimidad para llevarse puesta la Constitución con un 20 por ciento de los votos. Son burdos y necesitan seguir sometiendo a la justicia de La Rioja", argumentó el senador radical.

El radical Julio Martínez juzgó que, como hubo poca participación, la gente dijo “no”

Al frente de la estrategia judicial de Cambiemos está el abogado Ricardo Gil Lavedra, quien presentó el pedido de amparo ante la Corte. Los pasos a seguir en materia judicial estarán en sus manos, aclararon fuentes gubernamentales. El dirigente radical dejó abierta la puerta a una nueva judicialización.

"No está definida una nueva presentación, pero se va a seguir la judicialización", dijo Gil Lavedra, al calificar a la consulta "plagada de irregularidades". "Fue un papelón, votó menos del 40% y con eso no se puede legitimar una enmienda", resaltó y advirtió además que "la regla del 35%, indica que si se trata de una ratificación tiene que ser positiva".

Desde la Casa Rosada salieron a resaltar que la consulta popular "carece de legitimidad política". "El mensaje fue muy claro, la falta de apoyo demostró que los riojanos están en contra de esta postura de permanecer, cueste lo que cueste", afirmó el secretario del Interior, Sebastián García De Luca, en declaraciones radiales.

El presidente del Tribunal Electoral provincial, Luis Brizuela, informó ayer que con los resultados obtenidos "el gobernador Casas podría aspirar a ser nuevamente candidato, si el partido lo pone como candidato y la gente lo elige".