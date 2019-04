En medio de la interna que se generó en torno del Ministerio de Hacienda que impulsa una suba en las retenciones por la presión del FMI; el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere recibió a tarde a la Mesa de Enlace en un encuentro que ya estaba pactada semanas atrás. Los ruralistas buscarán respuestas frente a los cambios que quiere hacer Dujovne.

Hasta ahora, ningún funcionario desmintió ante los micrófonos el planteo del ministro de Hacienda en unificar las retenciones en torno del 10% para todo tipo de productos y al 30% para la soja, de manera de eliminar el peso por dólar exportado y contrarrestar la licuación sufrida por la suba del tipo de cambio.

“Las retenciones es un ruido que se viene dando desde hace dos semanas y si bien no se dijo nada oficialmente, no me extrañaría”, dijo a BAE Negocios, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto.

Para Iannizzotto “la idea de modificar nuevamente los derechos de exportación se meten por la ventana y se decretan, y listo”.

Si hay cambios “sería el certificado de defunción para el Gobierno”, sentenció el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía quien agregó “es un error terrible si sucede y mas frente a lo que todos dicen de una cosecha récord hay productores que están desapareciendo, y el caso más concreto es lo que sucede en Chaco a donde no llega la ayuda”.

Por lo pronto desde Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), su presidente Gabriel De Raedemaeker calificó “como un golpe durísimo para el productor” si se suben las retenciones “y se seguro habrá una reacción fuerte desde el campo”.

“El Gobierno no sabe, pero en Córdoba nos está golpeando muy fuerte el clima. Hubo muchos varios días de lluvia que ha frenado la cosecha”, declaró el ruralista.

Lo cierto es que el en ese tire y afloje, Mauricio Macri busca mediar entre Produción y Hacienda. En su entorno sostienen que el mandatario cree que si lleva adelante subir las retenciones, perdería votos. Por eso se irá evaluando día a día la situación de la economía, mientras del otro lado la presión del FMI, que ya pidió la reforma, hace pensar que tarde o temprano no habrá otra que salir a anunciar los cambios.

Según el presupuesto 2019, los ingresos por los derechos de exportación estarían por arriba de los $400 mil millones, sin embargo distintos analistas consideran que esa cifra está sobreestimada y apenas superará los $300 mil millones. Ante el deterioro de la recaudación por la menor actividad económica, fijar un porcentaje de retenciones es una de las pocas cartas que le quedan a Hacienda bajo la manga para cumplir con el déficit cero.

Por si fuera poco, el Banco Central anunció que saldrá a vender dólares dentro de la zona de no intervención y hasta u$s250 millones diario. Hasta la semana pasada era de u$s150 millones. Se entiende que consiguió el aval del FMI para hacerlo.