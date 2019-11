El Gobierno se desentiende del bono de $5000 para desocupados

El Gobierno no sabe cuándo pagará el bono de $5.000 para desocupados que anunció antes de las elecciones. Unas 130 mil personas ya lo cobraron, pero el beneficio debería alcanzar a muchas más, que en estos días esperan ansiosas una resolución que no llega. De hecho, el Gobierno no aclaró ni siquiera si podrá pagar antes del cambio de administración, el próximo 10 de diciembre, o dejará al tema correr.

El bono o pago extraordinario para aquellos que no tienen trabajo nació con polémica. El Gobierno lo presentó a fines de septiembre, pero, a pedido del Frente de Todos, la jueza electoral María Servini de Cubría suspendió su cobro por tratarse de "una medida electoralista" que podía condicionar el voto de los beneficiarios.

Con las manos atadas, el Gobierno sólo tendría que esperar que pasaran las elecciones para hacer efectivo su pago.

El Ministerio de Producción informó a BAE Negocios que "ya fueron llevadas adelante dos etapas de pago", ambas luego de las elecciones generales: la primera en octubre para un cupo de 80.065 personas y la segunda en noviembre para un cupo de 49.932 individuos.

Esta actividad entusiasmó a todos los que se inscribieron, pero deberán esperar para saber si su solicitud ingresa en el cupo o queda fuera. Si cumplieran todos los requisitos, entraran dentro del cupo y los aceptaran, aún deberían esperar una fecha de cobro.

Las fuentes oficiales explicaron que "aquellas personas que se anotaron y no ingresaron en estas dos instancias previas, han sido debidamente registradas para analizar su solicitud en base a los cupos y los requerimientos existentes".

De la misma forma, informaron que quienes se anotan ahora son registrados y "en base a los requisitos y el cupo que quede se les procederá a pagar". Sin embargo, admitieron que "todavía no hay fechas de pago".

Ante la consulta de si la fecha de pago estaría definida antes del 10 de diciembre, en el ministerio se limitaron a contestar que "por el momento se está registrando a quienes acuden a las agencias territoriales", por lo que podría quedar a criterio de la administración de Alberto Fernández si finalmente todos los inscriptos podrán tener posibilidad de cobrar el bono.

¿Quiénes pueden cobrar el bono?

Según la información oficial provista por la Secretaría de Trabajo, podrán ser destinatarios del subsidio establecido por la presente Resolución, trabajadores y trabajadoras mayores de dieciocho (18) años que reúnan los siguientes requisitos:

1) Tener Documento Nacional de Identidad (DNI) y Código Único de Identificación Laboral (CUIL);

2) Encontrarse en situación de desempleo;

3) No encontrarse registrados como empleadores;

4) No encontrarse percibiendo prestaciones previsionales, ni prestaciones contributivas por desempleo, ni prestaciones dinerarias derivadas de la participación en acciones o programas de empleo implementados por la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo del Ministerio de Producción y Trabajo, ni prestaciones dinerarias previstas por el Programa Hacemos Futuro o el salario social complementario administrados por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

Los interesados puedan informarse a través del centro de orientación al ciudadano: 0800-222-2220.