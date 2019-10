Tal como lo había anunciado y aunque el fallo es inapelable, el Poder Ejecutivo Nacional se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine cómo debe implementar la medida cautelar en la que le ordenó compensar a las provincias por la reducción en el Impuesto al Valor Agregado ( IVA) y Ganancias, impuestos coparticipables. Y, además, tras advertir que no es posible acatar la resolución, reclamó la intermediación del tribunal para mediar con las provincias y protestó por la oportunidad elegida para expedirse, en referencia a la inminencia de las elecciones.

El reclamo judicial está en línea con las declaraciones de los funcionarios, expresadas en público por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien insistió hoy que la cautelar "sorprendió" al Gobierno, y adelantó que el Ejecutivo encontraría "la vuelta para defender esas medidas de emergencia" para atender la situación social.

"El fallo de la Corte Suprema nos sorprendió. Hay una historia, una tradición, que es no hacer fallos de este tipo en plena campaña electoral, a pocas semanas de una elección presidencial", dijo Frigerio en declaraciones a radio la Red.

"No es posible acatar"

En su presentación formal, en una nota firmada por los ministros de Hacienda, Hernán Lacunza, y de Producción y Trabajo, Dante Sica, el Gobierno advirtió a la Corte que "no es posible acatar la voluntad jurisdiccional sin afectar el bienestar general, que en el caso es permitir niveles mínimos de consumo de productos de primera necesidad para las familias argentinas de bajos ingresos, en un contexto de emergencia social y alimentaria dictado por ley", reclamó al tribunal que realice una audiencia pública con las provincias involucradas para encontrar una solución.

La Corte ordenó que el Estado Nacional debe afrontar con recursos propios los efectos fiscales que podrían producir las rebajas anunciadas tras las elecciones primarias en el IVA en alimentos de primera necesidad y Ganancias, dispuestos en los decretos 561 y 567 firmados por el presidente Mauricio Macri, sin afectar la coparticipación que corresponde a la Provincia de Entre Ríos, aunque el fallo afecta en total a quince distritos que se sumaron al reclamo.

En su texto, el Gobierno advierte que el fallo contiene una serie de "imprecisiones" que "hacen extremadamente dificultoso (cuando no imposible) satisfacer la manda judicial y a la vez, mantener las ventajas económicas que las normas establecieron".

Y agregó que "es imprescindible que se aclare cómo deberá determinarse el quantum a afrontar y las circunstancias de tiempo y modo, teniendo en cuenta que se estarán afectando los recursos y bienes del Estado Nacional, lo que está expresamente vedado por los artículos 9 de la Ley N° 26.854 y 195 in fine del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion".

Además, reclamó la realización de una audiencia pública que permita "conciliar con las Provincias la forma en que se dará cumplimiento a la medida dispuesta, preservando el interés público comprometido en los decretos (...): asegurar el bienestar de los argentinos, el pleno ejercicio y goce de sus derechos humanos fundamentales y la protección de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad".

Al justificar las medidas de emergencia, el Gobierno mencionó la aprobación de la Ley de emergencia alimentaria y argumentó que la medida cuestionada "pretendió neutralizar su impacto en las arcas provinciales con cargo a la Nación, sin afectar el nivel general de precios en la economía" y agregó que el contexto social y económico es de "notorio carácter excepcional" y que por lo tanto "autorizan el ejercicio por parte del Poder Ejecutivo de facultades en forma más enérgica que la que admiten los períodos de sosiego y normalidad".

Finalmente, cuestionó al tribunal por "la oportunidad elegida" para expedirse, en referencia a la cercanía de las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre.

Inapelable

Para Frigerio, ministro de la cartera política, la medida de la Corte sobre la rebaja del IVA y los cambios en el impuesto a las Ganancias, que obliga a la administración central a compensar a las provincias para evitar pérdidas en la coparticipación, "no va al fondo de la cuestión" y tiene "muchas imprecisiones, por eso hemos pedido aclaraciones".

"Muchos argumentaban la inconstitucionalidad de nuestra medida, pero la Justicia no se metió con eso. El fallo no fue claro en qué es lo que hay que devolverle a las provincias. No es tan fácil el cálculo", indicó el funcionario.

"Los fallos de la Corte Suprema son inapelables, solo necesitamos más precisión de un fallo genérico que no va al fondo de la cuestión", añadió.

En tanto, dijo que la rebaja del IVA y Ganancias son "medidas muy importantes, para darle alivio a la gente, que vamos a defender y encontrarle la vuelta para que estas medidas de emergencia las podamos mantener en el tiempo".