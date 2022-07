El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que el Gobierno tiene "un montón de enemigos", a los que caracterizó como "los que se quieren quedar con la plata de los argentinos". Dentro de ese grupo ubicó "al impresentable" del ex presidente Mauricio Macri.

"Enemigos del Gobierno hay un montón, que son los que se quieren quedar con la plata de los argentinos para ellos, empezando por el impresentable de Macri, que lo hizo siempre: un ser corrupto como pocos que no hace otra cosa que generar políticas de esas características y con algunos amigos se benefician en la Justicia", lanzó el funcionario nacional.

"Un ser corrupto como pocos no hace otra cosa que generar políticas de esa característica con algunos amigotes que lo benefician en la justicia. Si no queremos mirar no lo miremos, pero es lo que está sucediendo", criticó.

Además, respaldó el ingreso de Silvina Batakis al gabinete nacional del oficialismo: aseguró que está “haciendo un trabajo muy serio”.

El funcionario nacional ingresó a Casa Rosada esta mañana para tener una nueva reunión de gabinete. En este caso, es la primera de la reemplazante de Martín Guzmán.

Fernández hizo hincapié en que Batakis, quien hace dos días inició una ronda de reuniones con gobernadores provinciales, “conoce mucho del tema fiscal”.

Además, Fernández reconoció la labor de la ministra y reafirmó que desde que asumió a su cargo que está “haciendo un trabajo muy serio”.

El ministro de Seguridad no es el único integrante del oficialismo que le dio su respaldo, ya que en el encuentro encabezado por la funcionaria, los gobernadores “le expresaron su apoyo para llevar adelante los lineamientos de la gestión al frente del Palacio de Hacienda", afirmó.

Batakis tiene "muchas ganas de ordenar las cuentas y cumplir con lo que se había comprometido con el Fondo Monetario, pero no dejar de cumplir con ninguna de las políticas públicas" que requiere la delicada situación social en la Argentina, dijo el ministro.

También contestó preguntas sobre versiones que indican que Martín Guzmán supuestamente habría falseado datos públicos para pasar las revisiones del Fondo Monetario Internacional: "Si las cuentas están tironeadas, lo que hay que hacer es ponerlas a tiro para resolverlo". "Los acuerdos hay que sostenerlos y cumplirlos y para eso hay que tener la garantía de que las políticas públicas son las correctas", señaló el ex senador.

Dólar blue

En ese sentido, también habló sobre la escalada del dólar blue, cuya cotización superó la barrera de los 300 pesos: "El mercado oficial debe estar rondando los 1.000 millones de dólares y sólo 3 millones el blue, negro o como quieran llamarlo. Es nimio".

"Simplemente está siendo inyectado por algunos de los tantos que pretenden generar corridas y ventajas para ellos, no para los argentinos. No tiene ningún impacto, lo quieren hacer tener para sacarle alguna ventaja", afirmó.

Finalmente, Aníbal Fernández opinó sobre la movilización que realizarán organizaciones sociales este miércoles y concluyó: "Todas las expresiones tienen política: algunas políticas berretas y otras muy importantes. Habrá que escuchar y ver qué dicen".



Reunión de Gabinete

El encuentro inició a las 7.40 de este miércoles, como ya es habitual, y además de Manzur, Fernandez y Batakis, cuenta con la participación de los ministros de Justicia, Martín Soria; de Educación, Jaime Perczyk; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

También los ministros de Cultura, Tristán Bauer; de Transporte, Alexis Guerrera; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y las ministras de Salud, Carla Vizzotti; y de Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Asimismo, están presentes la secretaria de Comunicación y Prensa, Gabriela Cerruti; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; y el jefe de Gabinete de Asesores, Juan Manuel Olmos.