Si finalmente hoy se concreta el fallo de la Corte Suprema de Justicia que impediría al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, competir por un tercer mandato, en el Poder Ejecutivo nacional no sólo tendrán que cargar con la derrota de su candidata, Lorena Matzen, quien figura tercera en las encuestas, sino que además el triunfo quedará en manos del postulante del Frente para la Victoria, Martín Soria, aliado a la ex presidente Cristina Fernández.

Al igual que en Neuquén, donde por lo bajo desde la Casa Rosada apoyaban la reelección de Omar Gutiérrez, en Río Negro, la principal apuesta no es que el próximo 7 de abril gane la candidata de la alianza Cambiemos, sino "garantizar que al frente del gobierno provincial continúe Weretilneck, con quien el Gobierno nacional tiene un buen entendimiento" -según fuentes gubernamentales-, pero además evitar que el kirchnerismo coseche un eventual primer triunfo.

En los despachos del Ejecutivo nacional reconocen que las chances de ganar del intendente de General Roca son altas, más aún si la Corte Suprema acepta los amparos contra las intenciones del gobernador rionegrino de presentarse a los comicios para pelear por un nuevo mandato. Aunque el fallo recién se conocerá hoy, en la administración central dan por descontado que el Alto Tribunal impedirá que Weretilneck compita, lo que complicará el escenario para el presidente Mauricio Macri, que apunta a la continuidad de los oficialismos en las provincias gobernadas por mandatarios que tienen buena sintonía con la Casa Rosada y en las que Cambiemos tiene escasas posibilidades de imponerse electoralmente.

"Para nosotros no hay plan B. Si Weretilneck no puede presentarse, sube Soria", se lamentan en Balcarce 50, donde creen que el candidato del Frente para la Victoria podría "peronizarse" o "deskirchnerizarse" para sumar una parte de los votos que actualmente van al gobernador patagónico. Desde otro sector del oficialismo nacional se atrevieron a plantear una lectura un poco más optimista: "Si la Corte falla en contra de Alberto, Matzen ya no quedaría tercera, sino segunda".

La duda que persiste es si el espacio "Juntos Somos Río Negro", que lidera Weretilneck, presentará una fórmula alternativa. La candidata a vice, Anabela Carreas, o el actual vicegobernador, Pedro Pesatti, son algunos de los nombres que suenan para reemplazar al mandatario provincial, sin embargo ninguno de los dos tiene chances reales de ganarle a Soria.

Una victoria del hijo del ex gobernador Carlos Soria sería leído puertas adentro y afuera como un primer triunfo del kirchnerismo, algo que a Macri y su círculo íntimo les preocupa más que la seguidilla de derrotas de sus candidatos a gobernadores.