El Gobierno “está seguro” de contar con los votos para aprobar la reforma previsional en el Congreso durante el lunes próximo, sostuvo hoy el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

El funcionario ratificó que el Poder Ejecutivo mantendrá este viernes “una reunión con algunos diputados que se quedaron en Buenos Aires, con algunos gobernadores también, para definir la posible sanción del lunes próximo, día en el que vamos a insistir con esto”.

“Vamos a ir a buscar con el apoyo de los gobernadores la posibilidad de sancionar esta ley y avanzar con el resto de las leyes que están pendientes”, enfatizó Frigerio.

No obstante, reconoció que “es muy heterogénea la realidad que tienen los gobernadores respecto a sus diputados”.

En declaraciones radiales, Frigerio hizo referencia a los incidentes que se registraron ayer en el Congreso: dijo que fueron provocados por “la desesperación de un grupo de dirigentes políticos que no sabe comportarse en democracia”.

"Vieron que la ley salía e impidieron el normal funcionamiento de la democracia. Había quórum y eso no se lo bancaron, rompieron la sesión. (El proyecto) tiene media sanción del Senado y despacho de comisión de la Cámara de Diputados”, resaltó.

Y agregó: “es la desesperación de un grupo de dirigentes políticos que no sabe comportarse en democracia y no sabe asumir su rol de oposición”.

“Sus intereses son poner palos en la rueda, afectar la gobernabilidad. No lo van a conseguir”, se quejó el funcionario.

Puntualmente, acusó a “grupo de kirchneristas que han tratado desde el primer momento, desde el 10 de diciembre de 2015, de poner palos en la rueda”.

“Siguen intentando que este Gobierno no pueda llevar adelante sus políticas, que no pueda resolver los problemas que ellos mismos generaron. DespuÚs festejaron que no se haya podido debatir y que no se haya podido tener una sesión normal en democracia”, advirtió.