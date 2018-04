Con la intención de reunir los votos en el Senado para la aprobación de leyes que son centrales para el Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibieron ayer en un almuerzo en la Casa Rosada a los jefes de los bloques de la cámara Alta del oficialismo y la oposición.

Los encuentros mano a mano con Frigerio se transformaron por segunda vez desde que Mauricio Macri asumió la presidencia en un convite "para acercar posiciones" -como explicó un funcionario con despacho en Balcarce 50- en los futuros debates en el Senado, entre ellos el de reforma política, el aborto, la designación de la nueva procuradora general, Inés Weinberg de Roca, y las reformas del Ministerio Público y del Código Procesal Penal. Sin embargo, los asistentes a la reunión aseguraron que no se mencionó puntualmente alguno de estos temas.

Por el contrario, en las casi dos horas de charla en el Salón de los Científicos, los senadores expusieron a Peña y Frigerio su malestar por el "mega DNU" de Macri, los reiterados incrementos de las tarifas de los servicios públicos y el abultado endeudamiento.

Además de los ministros, por el oficialismo estaban Humberto Schiavoni, de PRO; Luis Naidenoff, de la UCR; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; y la vicepresidenta Gabriela Michetti. La oposición estuvo representada por Miguel Ángel Pichetto, del Bloque Justicialista; Fernando Pino Solanas, de Proyecto Sur; Juan Carlos Romero, de Bloque Justicialista; Adolfo Rodríguez Saá, del Frente Unidad Justicialista San Luis; Guillermo Pereyra, del MPN; Magdalena Solari Quintana, del Bloque Misiones; Ada Iturrez de Capellini, del Frente Cívico Santiago del Estero; Daniel Lovera, del PJ La Pampa. Marcelo Fuentes, del Frente para la Victoria-PJ; y el radical Ángel Rozas estuvieron ausentes.

"No se negoció nada. Fue una reunión institucional", señalaron a BAE Negocios desde el ministerio del Interior. Casi con las mismas palabras, al finalizar el almuerzo, Pinedo aseguró que el encuentro "no fue para hacer un pacto de fuerzas, sino un almuerzo institucional de buena relación del Senado con el Poder Ejecutivo" Y agregó: "Quedó claro que el Poder Ejecutivo no va a tener la actitud de presionar al Congreso. La idea es pensar los problemas que son de la argentinos y no son partidarios y buscar soluciones posibles en conjunto, poder sentarnos antes de presentar un proyecto".

"No tenemos los votos para las leyes que necesitamos aprobar. Hay que mimar un poco a los senadores de la oposición si queremos que después nos acompañen", admitió otra fuente del Gobierno.

Pichetto contó que durante la reunión Peña se comprometió a "asistir a la cámara de Senadores, evitar mega DNUs y fortalecer la institucionalidad", y aseguró que no se habló del pliego de Weinberg de Roca, una de las cuestiones que más preocupa por estos días a Cambiemos.

Tanto oficialistas como opositores abordaron la discusión por el canje de pasajes aéreos por dinero y coincidieron en la necesidad de encontrar un "mecanismo para blanquear" los ingresos de los senadores. Pichetto sostuvo que "tiene que haber una equiparación con el Poder Judicial y también el Ejecutivo".