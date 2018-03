Con la fecha de las elecciones internas ya definida, el Consejo Directivo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se reunirá hoy en su sede de Matheu 130 con la intención de comenzar a reconstruir el partido tras la derrota padecida en las Legislativas a manos de Cambiemos.

La convocatoria a comicios internos fue dada a conocer ayer mediante una solicitada que lleva la firma de la vicepresidenta del PJ bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, en la que se convoca a elecciones internas para el 17 de diciembre venidero.

El llamamiento interno se produce a tres días de una de las peores elecciones que debió afrontar el peronismo desde el retorno de la democracia en el principal distrito electoral del país.

Sin tiempo para reponerse, y decididos a ser los principales artífices del armado, los intendentes volvieron a reagruparse en sectores que postulan candidatos propios.

El viejo Grupo Fénix cuenta con dos aspirantes victoriosos en las urnas, dispuestos a presidir el partido: Gustavo Menéndez (Merlo) y Walter Festa (Moreno). En tanto que el otrora Grupo Esmeralda, con Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) a la cabeza, postula a Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa). La sorpresa vino de la mano de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien pese a erigirse en la jefa comunal que mayor cantidad de votos arrimó a favor de Unidad Ciudadana, eligió volver a postular al actual titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza.

Los alcaldes del interior de la provincia -el sector más golpeado por la ola amarilla-, mirán expectantes sin haber definido aún un candidato propio o expresado una apoyatura en particular.

“Muchos ya están operando con la idea de que el titular del PJ tiene que ser un intendente nuevo”, dijo un dirigente de la tercera sección electoral consultado por este diario, quien agregó que “la decisión” de los principales referentes de La Matanza “es que Fernando (Espinoza) vaya por la reelección”.

“Verónica nunca estuvo entre las posibilidades, ella no quiere ser candidata”, agregó la fuente, que por otro lado recordó que el ex hombre fuerte de ese distrito cuyo mandato vence en diciembre, “cuenta con el apoyo de muchos de los intendentes, de otros tantos legisladores provinciales y del movimiento obrero, lo que no tienen los demás”.

Aún resta saber cuales serán los alineamientos tanto del sector encabezado por Florencio Randazzo de pésima performance; y si Sergio Massa tras su malograda alianza con Margarita Stolbizer, finalmente decide retornar dispuesto a representar al “peronismo del siglo XXI”.

Sin embargo el mayor misterio radica en los movimientos de la líder de Unidad Ciudadana, quien con el 37% de los votos, se convirtió en una referencia indiscutida en la provincia.

“¿Qué van a hacer con Cristina? ¿La van a jubilar? No pueden”, dijo otra fuente que evalúa que en el debate que comienza hoy “seguramente se intentará ir hacía un esquema equilibrado, es decir, armar un gran frente, porque de otra forma no se puede ganar en 2019”.