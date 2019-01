Tras el encuentro que tuvo lugar el sábado último en la ciudad de Santa Teresita, el PJ Bonaerense dejó habilitados a los precandidatos de ese espacio político que en una fecha aún incierta, buscarán disputarle la gobernación a la actual mandataria provincial, María Eugenia Vidal y los instó a caminar la provincia para lograr "instalarse" .

"Tenemos muy buenos posibles candidatos a gobernador bonaerense y el partido va a apoyar a todos los que aspiren a gobernar la provincia, garantizando internas abiertas transparentes y con reglas de juego claras", dijo el titular del partido, Fernando Grey durante el cónclave que tuvo lugar en la ciudad balnearia.

Esas palabras fueron como un bálsamo para los principales aspirantes del peronismo a suceder a Vidal en el sillón de Dardo Rocha, entre cuyos nombres figuran los intendentes Verónica Magario (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Francisco "Paco" Durañona (San Antonio de Areco), a los que se suman el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, el ex Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, la ex ministra de Economía de la provincia, Silvina Batakis y el ex Ministro de Desarrollo Social durante la gobernación de Daniel Scioli, Daniel Arroyo, entre otros.

Lo cierto es que más allá de los incesantes llamamientos a la unidad que se pudieron escuchar durante el encuentro geselino, el peronismo provincial se encuentra a las puertas de un escenario que en caso de que no se logre avanzar con un candidato de consenso, el camino a las PASO podría dejar un tendal de heridos en el camino.

Y es que a las diferencias que existen entre los jefes comunales del interior profundo con los del conurbanos, se suma el operativo "clamor" de varios de alcaldes para que en detrimento de los matanceros Magario y Espinoza -municipio que aporta el mayor volumen de votos en la provincia-, el ungido sea Insaurralde, un hombre resistido por varios de sus pares.

Pero además, los intendentes que casi monolíticamente le brindan su apoyo como futura candidata a presidenta por un eventual frente electoral a nivel nacional a la actual senadora Cristina Kirchner, han decidido birlarle la lapicera y ser ellos quienes ahora elijan a quien los represente en el distrito donde se suele librar "la madre de todas las batallas".

"Yo como intendente aspiro a que sea uno de los nuestros quien esté a cargo de la provincia, porque los bonaerenses nos merecemos tener a un intendente" al frente de la gobernación, dijo Grey poniéndole indirectamente un freno a Kicillof, el candidato de Cristina.