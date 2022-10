El PJ bonaerense movilizará a Plaza de Mayo el 17 de octubre y celebrará su congreso el 5 noviembre próximo

Encabezado por su titular, el diputado nacional Máximo Kirchner, el Partido Justicialista (PJ) Bonaerense resolvió este mediodía en un encuentro que tuvo lugar en la ciudad de La Plata, participar del acto que tendrá lugar en Plaza de Mayo el próximo 17 de Octubre, fecha en que se conmemora el Día de la Lealtad Peronista.

En el encuentro que tuvo lugar en la sede del PJ platense, ubicado en calle 54 entre 7 y 8, se acordó, además, reprogramar el Congreso partidario que había sido suspendido luego del intento de magnicidio perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en sede a designar.

Fuentes partidarias señalaron a BAE Negocios, que en el evento, en el que también se abordó el tema de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la Provincia de Buenos Aires, se resolvió además "convocar el Congreso partidario para el próximo 5 de noviembre, sin lugar definido aún", aunque otro vocero indicó que bien podría ser la ciudad de Mar del Plata o el municipio de Merlo

En torno a las PASO y ante posturas enfrentadas, entre las que se planteó, por un lado, celebrar esa instancia electoral y por el otro, suspenderla, el justicialismo bonaerense, de la mano de Máximo, optó por seguir "conversando" el tema en los próximos días.

Participaron del encuentro, la vicegobernadora Verónica Magario, la senadora provincial, María Teresa García, el ministro de Nación, Jorge Ferraresi (Hábitat), el intendente Fernando Espinoza (La Matanza), el Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde y su par, el ministro Leonardo Nardini (Infraestructura), entre otros.

Al término del conclave, el secretario general de La Cámpora, Andrés "el cuervo" Larroque, subrayó que "a propuesta de la rama sindical que organiza el acto del 17 de Octubre, se decidió acompañar esa movilización", propuesta que sería ratificada.

El titular de la cartera provincial de Desarrollo Comunitario, reconoció que durante el evento también se hizo hincapié en la situación socioeconómica por la que atraviesa el país, al indicar que esta "no es buena, no solo por la crisis económica y social, sino por la crisis política".

"Hay una agenda económica muy compleja en materia de recomposición salarial" y en torno a otros "conflictos diversos que se vienen desarrollando y ponen al movimiento obrero en la centralidad", apuntó el funcionario bonaerense, quién destacó que el Partido Justicialista "tiene que ser un elemento dinamizador que defina iniciativas y redefina peleas en representación de la gente".

En las declaraciones a la prensa, Larroque remarcó que se acordó "no permitir que se soslaye" el tema del atentado a la vicepresidenta, que el hecho no pierda centralidad, "porque es un tema que conmocionó a la sociedad argentina".



Consultado sobre los cambios en el gabinete nacional, el funcionario provincial reconoció que "no es bueno que haya trascendido, que no todo el Frente había sido consultado antes de tomar esas decisiones".

Vale recordar que el pasado 3 de septiembre y luego del intento de magnicidio contra Cristina, el Congreso del PJ bonaerense, previsto para ese día en el Parque Municipal Néstor Kirchner de Merlo, debió ser cancelado.