En el marco de la reunión de la Mesa de Acción Política, el Partido Justicialista ( PJ) nacional mostró ayer su preocupación ante el intento del gobierno nacional de modificar el proceso electoral y le advirtió que "no se le ocurra hacer fraude".

El peronismo analizó además la situación socioeconomica del país y la situación del Poder Judicial, haciendo foco en la causa que tramita el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga el presunto pedido de coimas a un empresario en el expediente denominado como los "cuadernos de Centeno".

Ultimó también los detalles del Congreso partidario que sesionará 7 de marzo próximo donde buscará la autorización para avanzar en la conformación de alianzas electorales con otros espacios políticos, de cara a los comicios de octubre.

“Trabajamos juntos para darle una alternativa a la gente que la está pasando mal”, dijo Fernández

En el primer encuentro del año que tuvo lugar en la sede de Matheu 130, se decidió incorporar como miembros plenos de la Mesa de Acción Política del PJ, al ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y al intendente y titular del PJ bonaerense, Fernando Gray (Esteban Echeverría), en tanto que se designó al ex canciller Jorge Taiana, como coordinador de la Comisión de Relaciones Internacionales en reemplazo del gobernador Juan Manuel Urtubey (Salta).

A lo largo de la reunión que se extendió por dos horas, se analizó la situación electoral a partir de los Decretos 45, 54 y 55/19 que modifican el Código Nacional Electoral (CNE), lo que el peronismo consideró como insostenible: "Cualquier modificación que se pretenda hacerle al CNE debe ser con la participación del Congreso de la Nación y en años no electorales", sostuvo el titular del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, quien advirtió que "nada de esto está ocurriendo".

El peronismo mostró su "absoluto desacuerdo" con el intento de avanzar con modificaciones al voto de las personas privadas de su libertad, del personal a cargo de la seguridad de los comicios y de los argentinos residentes en el extranjero, pero fundamentalmente, ante el intento de eliminar las actas de los comicios.

El diputado sanjuanino, quien no ocultó su malestar ante el tema, le advirtió al gobierno "que no se les ocurra hacer fraude en las elecciones porque no estamos dispuestos a tolerar una cosa así".

"No queremos decir que están preparando un fraude nacional ante el contexto electoral adverso que seguramente derivará en una derrota estrepitosa de Cambiemos, pero no podemos dejar de señalar nuestras sospechas" y "no vamos a permitir que nos metan la mula".

Respecto al fallo del juez Ramos Padilla, Gioja recomendó la lectura de las doscientas fojas de la sentencia donde según dijo, "se expone y quedan al descubierto, situaciones muy oscuras que ocurren en los tribunales de Comodoro Py" y ante la consulta de este diario, mostró preocupación frente a una posible embestida contra el magistrado por parte del Gobierno a través del Consejo de la Magistratura.

Finalmente, el PJ repudió las declaraciones del asesor presidencial, Jaime Durán Barba, quien en una columna de opinión, afirmó que en caso de que Cristina Kirchner gane las elecciones presidenciales, "armará" milicias para que salgan a matar "a sus opositores": "Esos dichos son una provocación gratuita de un asesor del presidente Macri", dijo con fastidio.