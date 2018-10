El titular del PJ , José Luis Gioja y los integrantes de la Mesa de Acción Política, entre ellos el ex gobernador pampeano Rubén Marín, los diputados nacionales Daniel Scioli, Eduardo "Wado" de Pedro y Silvina Frana y el ex ministro de Salud, Gines González García y Silvina Frana, reciben hoy en la sede de Matheu al legislador y ex gobernador bonaerense, Felipe Solá y a Héctor Daer, uno de los dos integrantes de la conducción CGT , quienes junto al dirigente camionero Hugo Moyano ( Camioneros ) y Ricardo Pignanelli (Smata)