El PRO publicó un comunicado en el que expresó su rechazo a las "acusaciones infundadas" que vinculan al diputado nacional y vicepresidente del bloque en la Cámara baja, Gerardo Milman, con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, tras las declaraciones de un testigo, cuya identidad permanece reservada, quien aseguró haber escuchado decir a Milman: "Cuando la maten, yo estoy camino a la costa", en un bar cercano al Congreso de la Nación un día antes de que Fernando Sabag Montiel le apuntara a la Vicepresidenta con una bersa 32 en la cabeza.

"El oficialismo no detiene su difamación desde que sucedió el atentado a la Vicepresidenta de la nación, intentando vincular a los responsables materiales del gravísimo hecho con la oposición y el periodismo", expresó el espacio político desde su cuenta de Twitter.

Y agregó: "La generación de rumores, sospechas y acusaciones falsas son una afrenta al buen nombre y honor de un representante del pueblo. Esperamos que la Justicia esclarezca pronto el caso, a partir de una investigación responsable".

La conducción nacional del PRO rechaza las acusaciones infundadas que recibió Gerardo Milman, diputado nacional y vicepresidente del bloque de nuestro partido en la Cámara de Diputados. — PRO (@proargentina) October 27, 2022

Actualmente, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal del caso, Carlos Rivolo, llevan adelante la investigación que tiene en la mira al diputado nacional y vicepresidente del bloque del PRO, Gerardo Milman, y a dos mujeres de su equipo de asesores, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, quienes aparentemente habrían compartido aquella conversación con el legislador en el bar Casablanca, a metros del Congreso Nacional.

Al principio, las dos mujeres negaron haber estado en el lugar. “No, a Casablanca no voy nunca. Quizá fui algún día a buscar un tostado. Las únicas veces que fui a Casablanca fue aproximadamente en marzo. He ido alguna vez, pero el 30 de agosto no fui. No, en días cercanos al atentado, no recuerdo haber estado en ese lugar”, había declarado Bohdziewicz.

Sin embargo, tuvieron que mostrarle las cámaras de seguridad de la zona que confirman lo que dijo el testigo para que reconocieran haber estado en el lugar. Lo mismo ocurrió con Gómez Mónaco.

Según las cámaras, Milman y las dos mujeres de su equipo efectivamente mantuvieron una reunión en el restorán señalado el 30 de agosto entre las 15.23 y las 16.28.

Ataque a Cristina: el proyecto que complica a Milman

Gerardo Milman es la mano derecha de Patricia Bullrich y fue el número dos del ministerio de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri. Además, en su actual función como diputado nacional, presentó un proyecto quince días antes del atentado contra Cristina en el que especuló con un "falso ataque".

En el texto, de acceso público, Milman incluye: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”.

En esta línea, el diputado nacional por el Frente de Todos, Rodolfo Tahilde, sostuvo que "Gerardo Milman sabía que querían matar a Cristina, no hay otra forma de interpretar estos antecedentes". Al mismo tiempo que agregó que "hay una pista concreta que debe profundizar la jueza respecto de Milman y ya en dos ocasiones la magistrada no se desempeñó como debía: sabía que Milman anunció el atentado, el 18 de agosto y presentó seis proyectos vinculados entre sí".

"Apenas se produjo el atentado debió haberlo convocado. Llegamos al 23 de septiembre, cuando se presentó el testigo reservado y si bien tomó medidas tardó un mes en citar a las mujeres que estaban con el diputado. Se pueden perder pruebas", apuntó.

A su vez, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, aseguró ayer que "es gravísimo que un dirigente de Juntos por el Cambio, del peso de Milman, mano derecha de Patricia Bullrich que es la candidata de (Mauricio) Macri, supiera que la iban a matar a Cristina".

También sostuvo que "existe una relación entre Revolución Federal y el intento de magnicidio, ya que el objetivo era generar un clima —de tensión— para que el asesinato quedara enmarcado en este contexto" en alusión a la organización de ultraderecha Revolución Federal, cuyos miembros hablaban de matar a CFK, a Máximo Kirchner y a Alberto Fernández.